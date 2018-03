Uitspraak zaak Posbankmoord, Start hoorzitting Panama Papers

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak zaak Posbankmoord

De rechtbank in Arnhem doet woensdag uitspraak in de zogenaamde Posbankmoord. De zaak draait om de dood van Alex Wiegmink in 2003. Hij werd volgens het Openbaar Ministerie doodgeschoten na een mislukte autodiefstal. Het OM acht moord overigens niet bewezen. De verdachten, Frank S. en Souris R, wordt doodslag ten laste gelegd en er is dertien jaar tegen hen geëist. Verdachte Frank S. meldde zich in november uit gewetensnood bij de politie met een bekentenis en een spijtbetuiging na nieuwe aandacht van de politie voor de oude zaak.

Start hoorzitting Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale Constructies

Woensdag start de ondervragingscommissie die is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers. De commissie zal verschillende experts en direct betrokkenen uit voornamelijk de trustsector en de fiscale adviespraktijk horen. Met de ondervraging wil de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en de effectiviteit van het toezicht daarop. De verhoren lopen van 7 tot en met 18 juni.

Hoger beroep Quote 500 bende van start

Het hoger beroep tegen acht leden van de Quote 500-bende gaat woensdag van start bij het gerechtshof in Den Haag. De hoofdverdachten in de zaak werden eerder veroordeeld tot zes jaar cel. De vermogende slachtoffers werden uitgekozen op de website van Blad Quote 500. De inbraken vonden in 2011 en 2012 plaats. Er zijn vier zittingsdagen voor uitgetrokken.

En verder:

- Ariana Grande hervat haar wereldtournee in Parijs, nadat op 23 mei na haar concert in Manchester meer dan twintig doden vielen door een terroristische aanslag.

Weer:

Woensdag begint het in het noorden en noordwesten veelal bewolkt en regenachtig. In het zuiden blijft het vaker droog. Later klaart het vanuit het zuidwesten op en neemt de wind in kracht af. Het wordt morgenmiddag maximaal 19 graden. Donderdag wordt het warmer.

