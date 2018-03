Herdenking Pim Fortuyn, Tweede etappe Giro

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 6.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Herdenking Pim Fortuyn

In Rotterdam wordt herdacht dat Pim Fortuyn vijftien jaar geleden om het leven werd gebracht. De herdenking vindt plaats bij het standbeeld van Fortuyn aan de Korte Hoogstraat en is georganiseerd door Leefbaar Rotterdam. Sprekers zijn onder meer Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), Martin Bosma (PVV) en Afshin Ellian (professor rechtsgeleerdheid/columnust). Ook wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van de Pim Fortuyn Prijs 2017.

Nationale Vogelweek van start

Zaterdag gaat de Nationale Vogelweek van start. Tijdens de Big Day zaterdag op Texel proberen teams van vogelaars zoveel mogelijk verschillende soorten vogels te spotten en geld op te halen voor het goede doel: de strandbroeders. De rest van de week worden er in het hele land uiteenlopende vogelactiviteiten georganiseerd.

Tweede etappe Giro

De tweede etappe in de Giro d'Italia voert het peloton over 221 kilometer van Olbia naar Tortoli. Op vijftig kilometer van de finish zit een klim van de tweede categorie, waar avonturiers met een goed getimede aanval de sprintersploegen kunnen verrassen. Een massasprint mag echter zeker niet worden uitgesloten.

En verder:

- Liefhebbers van sushi kunnen van dit weekend hun hart ophalen op het Lucasbolwerk in Utrecht. Op het festival JOY kunnen bij tientallen foodtrucks diverse Japanse hapjes worden gekocht, is er muziek en zijn er activiteiten met Japanse invloeden.

Weer en verkeer:

Zaterdag stroomt warmere lucht het land binnen. Vooral 's middags schijnt de zon geregeld en dan wordt het 15 tot lokaal 21 graden. Zondag blijft het op een enkele bui na droog en de temperatuur daalt wel weer iets. Het wordt 13 graden op de Wadden en 18 in Limburg.

