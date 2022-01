De uitzending van BOOS over misstanden bij The voice of Holland kan volgens presentator Tim Hofman niet eerder online komen. Nu RTL besloten heeft de uitzendingen stil te leggen naar aanleiding van aantijgingen in de serie van Hofman, wordt opgeroepen de uitzending van BOOS eerder te plaatsen, maar BNNVARA wacht tot donderdag.

"We kunnen de uitzending niet halsoverkop uitzenden; dat RTL/ITV (de zender en de producent, red.) koos om nu al te acteren, is aan hen en hun goed recht", aldus Hofman in een reactie op Twitter.

"Wij maken onze uitzending inclusief wederhoor en verwerking van nieuwe verhalen die binnenkomen zorgvuldig af. Belangrijk, gezien de gevoeligheid van de zaken", voegt Hofman toe.

Zaterdag maakte RTL bekend The Voice voorlopig niet uit te zenden naar aanleiding van een onderzoek naar misstanden tijdens de opnames. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels bevestigd dat er aangifte is gedaan tegen een betrokkene. De advocaat van Ali B heeft laten weten dat het om de rapper gaat.

Ali B heeft middels een officiële verklaring laten weten alle beschuldigingen te ontkennen. Jeroen Rietbergen, die bandleider was bij The Voice, heeft erkend dat hij ongepast gedrag heeft vertoond en is per direct gestopt.

De aflevering van BOOS over de misstanden zal donderdag online verschijnen.