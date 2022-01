Presentator Martijn Krabbé heeft zaterdag op sociale media geschokt gereageerd op de diverse aantijgingen van misstanden bij The voice of Holland. Krabbé heeft nooit iets gemerkt in de twaalf jaar dat hij het programma presenteert.

"Ik ben compleet overvallen en in shock door het nieuws over The Voice. Verschrikkelijk", aldus Krabbé op Twitter. Hij zegt dat het goed is dat er nu wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.

De presentator maakt het programma al jaren, maar antwoordt op een vraag van een volger dat hij nooit iets heeft gehoord of geweten van de misstanden.

Zaterdagochtend werd bekend dat RTL The voice of Holland voorlopig niet uitzendt vanwege beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die beschuldigingen waren afkomstig van het BNNVARA-programma BOOS en zouden tegen meerdere personen rondom de talentenshow gericht zijn.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop zijn fouten en is opgestapt. Jurylid Ali B, die eveneens genoemd wordt in de beschuldigingen, ontkent alles. De BOOS-aflevering van aankomende donderdag gaat over de vermeende misstanden bij het programma.

"Ik hoop dat de waarheid boven tafel komt. Voor nu wil ik iedereen die hier schade en verdriet door is toegebracht heel veel sterkte wensen", aldus Krabbé.