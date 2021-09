Woensdag en donderdag is het Jom Kipoer, maar lang niet iedereen weet de betekenis van deze joodse feestdag. Dit zijn de drie meest gestelde vragen op een rij.

Wat is Jom Kipoer?

Jom Kipoer is de Hebreeuwse naam voor Grote Verzoendag. Het is de heiligste feestdag van het joodse jaar. De naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord kapara, wat "kwijtschelding van de zonde" betekent.

Jom Kipoer staat in het teken van het vasten en bidden. De bedoeling is om jezelf fysiek en moreel te reinigen van zonden, zodat God die kan kwijtschelden.

De rituelen beginnen altijd op de vooravond van de tiende dag van de maand tisjri van het joodse jaar. Het feest wordt afgesloten bij het vallen van de avond van de volgende dag. Dan begint het nieuwe jaar.

Jom Kipoer vindt steeds op twee andere dagen plaats. Terwijl de christelijke jaartelling gebaseerd is op de zonnekalender van 365,25 dagen, is de joodse (en islamitische) kalender een maankalender.

Zo'n maankalender bestaat weliswaar uit twaalf maanden, maar elke maand valt samen met de schijngestalten van de maan. Een maancyclus duurt in totaal 29 of 30 dagen. Daarom verschuift een maankalender steeds en is deze tien dagen korter dan de christelijke kalender.

De maancyclus. De maancyclus. Foto: Getty Images

Hoe wordt Jom Kipoer gevierd?

Tien dagen vóór de aanvang van Jom Kipoer vragen joden God om vergiffenis voor de fouten die ze gemaakt hebben ten opzichte van anderen. Dat zijn de 'tien dagen van inkeer'.

Jom Kipoer wordt gevierd in de synagoge. Joden steken dan een kaars op die gedurende het feest niet gedoofd wordt. Er wordt 25 uur gebeden en gevast. Dat betekent dat joden zich onthouden van werken, eten, drinken, baden, geslachtsgemeenschap en het dragen van juwelen en leren schoenen.

Maar het vasten is vooral een moment van bezinning en reflectie. Voor de verzoening met God is er een speciale gebedsdienst op de avond van Jom Kipoer. De bedoeling is om in het reine te komen met God.

Er zijn mannen die in een wit gewaad lopen, dat symbool staat voor de lakens waarin joden gewikkeld worden als ze overleden zijn en in het graf worden neergelegd. De wens daarbij is om net als in het hiernamaals voor God te verschijnen en hem om vergiffenis te vragen.

Na het slotgebed in de synagoge wordt er op de sjofar geblazen. Dat is een hoorn die in de joodse eredienst gebruikt wordt.

Donderdagavond wordt thuis met familie en vrienden het vasten verbroken met een uitgebreid feestmaal. Dan kan het nieuwe jaar beginnen.

Het blazen van de sjofar. Het blazen van de sjofar. Foto: Getty Images

En de Jom Kipoer-oorlog dan? Wat heeft die ermee te maken?

In Israël wordt er tijdens Jom Kipoer ook stilgestaan bij de Jom Kipoer-oorlog in 1973. Omdat destijds de meeste Israëlische soldaten met Jom Kipoer met verlof waren, probeerden de Egyptische en Syrische legers die dagen het schiereiland Sinaï en de Golanhoogten op Israël te heroveren.

Maar na drie weken won Israël de oorlog. Volgens de VN zijn de gebieden in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog door Israël bezet.