Het containerschip MSC Zoe verloor begin 2019 een deel van haar lading. Maar liefst 342 containers kwamen in de Noordzee terecht toen het gigantische schip boven de Waddeneilanden voer. Nederlandse en buitenlandse onderzoekers komen donderdag met hun onderzoeksresultaten. Dit weten we al over het incident.

Er woedt op de Noordzee een noordwesterstorm als de MSC Zoe op Nieuwjaarsdag 2019 vanuit het Portugese Sines naar het Duitse Bremerhaven vaart. De golven zijn tot 5,5 meter hoog en het waait hard, met windkracht 8 tot 10.

Een uur voor middernacht ontdekt de bemanning bij Ameland dat er iets mis is. Nadat ze zes opeenvolgende verschuivingen van de lading constateren, wordt hen duidelijk dat een aantal containers overboord is geslagen. Maar hoeveel er zijn verdwenen is niet duidelijk. Het containerschip, een van de grootste ter wereld bij de ingebruikname in 2015, vervoert die dag in totaal 8.062 containers.

Terwijl de bemanning de schade opneemt, vaart het schip door naar Duitsland. Om 1.30 uur vinden weer verschuivingen plaats en ook dit keer vallen containers in het water, ditmaal bij het Duitse Waddeneiland Borkum. De MSC Zoe mindert vaart en de Duitse autoriteiten worden op de hoogte gesteld.

De MSC Zoe verloor in totaal 342 containers. (Foto: Kustwacht)

Eerste melding gaat over dertig containers

Pas in de middag wordt de reis naar Bremerhaven voortgezet. Op dat moment wordt in Nederland duidelijk wat er zich die nacht heeft afgespeeld. In de vroege ochtend van 2 januari maakt de Nederlandse kustwacht bekend dat bij de Waddeneilanden ongeveer dertig containers overboord zijn geslagen.

Diezelfde ochtend spoelen de eerste containers aan op Terschelling en Vlieland. Al snel wordt duidelijk dat sommige containers in zee kapot zijn gegaan. Er belanden namelijk ook tuinmeubels, kleding, speelgoed en auto-onderdelen op de stranden. Er wordt zelfs een container met televisies gevonden.

Het nieuws dat er op de Waddeneilanden 'iets te halen valt', verspreidt in Nederland als een lopend vuurtje. Strandjutters slaan hun slag, maar in de loop van de dag wordt duidelijk dat ook flink wat rommel, waaronder piepschuim en plastic, aanspoelt.

Het aantal vermiste containers wordt diezelfde dag nog bijgesteld naar enkele honderden. Het exacte aantal wordt later pas duidelijk na een inspectie in Bremerhaven. De MSC Zoe blijkt in totaal 342 containers te hebben verloren en het merendeel, 287 stuks, in Nederlandse wateren.

Spullen uit kapotte containers spoelden al snel aan op de Waddeneilanden. (Foto: Danae Drentelman)

Meerdere onderzoek naar incident met MSC Zoe

Er lopen meerdere onderzoeken naar het incident met de MSC Zoe. Het internationale onderzoeksteam, dat onder meer uit de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bestaat, publiceerde halverwege december een tussentijds rapport. Maar de oorzaak van het incident is dan nog niet bekend.

De OVV waarschuwde eind oktober dat kapiteins van zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute bij de Waddeneilanden in bepaalde situaties moeten oppassen. Zij riskeren namelijk in sommige situaties de zeebodem (bijna) te raken. Hierdoor werd de indruk gewekt dat de conclusie van Zembla klopte.

Het onderzoeksprogramma meldde op basis van een eigen reconstructie dat de MSC Zoe de bodem heeft geraakt, nadat het door de slechte weersomstandigheden begon te slingeren. Maar rederij MSC ontkent tot de dag van vandaag dat het schip de zeebodem heeft geraakt.

Zowel het internationale onderzoeksteam als de OVV komt donderdag met de resultaten van hun onderzoeken. In het internationale onderzoek moet duidelijk worden wat de precieze toedracht van het incident was. Het onderzoek van de OVV gaat over de genomen vaarroute en wat daar beter kan.