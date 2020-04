De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, neemt de taken van premier Boris Johnson waar, nu die met ernstige coronaverschijnselen in het ziekenhuis ligt. Wie is Raab?

Raab zal "waar nodig" de taken van de premier waarnemen, liet de regering weten in een verklaring.

De vervanging van Johnson moet zo naadloos mogelijk verlopen en ervoor zorgen dat het kabinet soepel blijft functioneren, zeggen deskundigen. Naar verwachting zal Raab de huidige koers van dat kabinet niet noemenswaardig wijzigen. Hij is bijvoorbeeld niet bevoegd om ministers aan te stellen of te ontslaan.

Het is nog onduidelijk wat er moet gebeuren als Johnson langer dan een paar dagen uit de running is. De ongeschreven Britse grondwet en kabinetsregels bevatten daar geen duidelijke aanwijzingen voor.

Raab is vooral bekend als 'Brexiteer'

De 46-jarige Raab begon zijn loopbaan als advocaat. Hij werkte onder meer bij het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, als hoofd van een team dat zich bezighield met het afleveren van oorlogscriminelen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Hij werd in 2010 als Conservatief verkozen tot het Lagerhuis en sloot zich aan bij de eurosceptici op de rechtervleugel van de partij, onder wie Boris Johnson. Premier David Cameron zag Raab, die binnen de partij als een jong talent gold, als mogelijke brug naar de eurosceptische factie en stelde hem aan als vice-staatssecretaris van Justitie.

Raab voerde in aanloop naar het Brexit-referendum van 2016 actief campagne voor de politieke beweging Vote Leave.

Opstappen om Brexit-deal van May

Onder Camerons opvolger Theresa May kwam hij voor het eerst terecht in een kabinet. Als staatssecretaris voor de Brexit onderhandelde hij over de uittredingsovereenkomst met de EU die bekend zou komen te staan als 'May's deal'. Vier maanden later diende Raab zijn ontslag in, omdat de overeenkomst volgens hem "fatale fouten" bevatte.

Zijn opstappen versterkte Raabs imago als een door zijn principes gedreven Brexithavik. Hij stelt onder meer dat het VK de 'echtscheidingsbetaling' van zo'n 44 miljard euro aan de EU niet hoeft te voldoen.

Na het vertrek van May deed Raab een poging haar op te volgen als leider van de Conservatieve Partij, maar hij strandde in een vroeg stadium en zegde zijn steun toe aan Johnson. Die werd premier en gaf Raab een van de meest felbegeerde portefeuilles in het Britse kabinet: Buitenlandse Zaken.

Johnson vertrouwt Raab meer dan Gove

Raab was niet de enige mogelijke vervanger van Johnson. Het Conservatieve zwaargewicht Michael Gove, die als derde eindigde tijdens de leiderschapsverkiezing vorig jaar, was als minister van Algemene Zaken ook een voor de hand liggende keus.

Gove wordt echter minder vertrouwd door de premier, omdat hij in 2016 Johnsons poging David Cameron op te volgen saboteerde. Dat verraad is vergeven, maar niet vergeten, zeggen bronnen uit 10 Downing Street tegen Britse media.