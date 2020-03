Super Tuesday, de belangrijkste dag van de Amerikaanse Democratische voorverkiezingen, is achter de rug. Hoewel pas later duidelijk zal worden hoeveel kiesmannen elke kandidaat kan bijschrijven, is al wel te concluderen dat Biden en Sanders hun rivalen hebben afgetroefd en elkaar in de komende maanden zullen bevechten om de nominatie van hun partij.

De grootste verrassing van de avond was de comeback van Joe Biden, die zijn weerga niet kent in de moderne Amerikaanse geschiedenis.

De oud-vicepresident begon aan de campagne voor de voorverkiezingen als de gedoodverfde favoriet, maar hij zakte begin dit jaar scherp in de peilingen na fletse optredens op het campagnepad en slechte resultaten in Iowa, New Hampshire en Nevada.

Hij wist het tij te keren met een monsterzege in South Carolina, vorige week zaterdag. Twee van zijn belangrijkste rivalen uit het gematigde kamp, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, besloten kort daarna uit de race te stappen en Biden hun zegen te geven. Ook het Democratische partij-establishment, dat zich tot dan toe op de vlakte had gehouden, ging openlijk achter de oud-vicepresident staan. Ook Beto O'Rourke uit Texas, die in november vorig jaar zijn campagne beëindigde, gaf zijn zegen aan Biden.

Die late steunbetuigingen lijken effect te hebben gehad: Amerikaanse media melden dat veel kiezers pas in de afgelopen dagen hun definitieve keuze bepaalden.

Biden is weer topfavoriet na opmerkelijke comeback

Binnen drie dagen kantelden de vooruitzichten voor Biden. Hij won dinsdag niet alleen groots in het zuiden van de VS (Virginia, Alabama, Arkansas, North Carolina, Oklahoma en Tennessee), dankzij zijn populariteit onder zwarte stemmers, maar wist ook Massachusetts en Minnesota op zijn naam te schrijven.

Vooral de overwinning in Massachusetts was een grote klapper voor Biden. In aanloop naar de stembusgang voorspelden deskundigen dat de strijd daar vooral zou gaan tussen Elizabeth Warren, die de staat vertegenwoordigt als senator, en Bernie Sanders, senator uit buurstaat Vermont. In Minnesota schaarden de aanhangers van de uitgevallen Klobuchar zich achter hem.

Dat Biden niet alleen goed scoorde in het zuiden, maar ook in het noordoosten (Massachusetts en Maine) en het midden-westen (Minnesota), duidt erop dat hij erin is geslaagd de voorheen versplinterde gematigde vleugel van de Democratische Partij achter zich te krijgen.

Biden had zijn goede resultaten hard nodig om in de race te blijven. Niet alleen omdat een grote achterstand op Sanders moeilijk in te lopen zou zijn geweest, maar ook omdat zijn verkiezingskas nagenoeg leeg was. Na zijn zege in South Carolina begon er weer geld van donoren binnen te komen.

Sanders verliest status als koploper, maar is nog lang niet uitgeteld

De roze gloed die in de afgelopen weken om Bernie Sanders hing, zal iets zijn afgenomen door de inhaalslag van Biden. De senator uit Vermont, tot dinsdag de duidelijke koploper, leek woensdagochtend minder gedelegeerden te hebben gewonnen dan zijn grootste rivaal en moet waarschijnlijk zijn status als favoriet voor de uiteindelijke winst afstaan.

Sanders kan echter niet worden omschreven als verliezer: hij stevent af op een ruime overwinning in Californië, waar veruit de meeste kiesmannen te vergeven zijn, en lijkt in Texas, de tweede belangrijkste Super Tuesday-staat, niet ver achter Biden te zullen eindigen. Hij won ruim in zijn thuisstaat Vermont, Colorado en Utah.

Bloomberg kon goede resultaten niet kopen

De dag pakte rampzalig uit voor Michael Bloomberg, mediamagnaat en oud-burgemeester van New York. Die besloot niet deel te nemen aan de voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire, Nevada en South Carolina en gebruikte zijn enorme persoonlijke fortuin voor een ongekende advertentiecampagne in de veertien Super Tuesday-staten. Zo gaf hij 500 miljoen dollar uit aan televisiespotjes.

Bloomberg, zelf oud-Republikein, werd door zijn Democratische rivalen beschuldigd van een poging de partijnominatie te kopen. Als dat inderdaad het geval was, is dat niet erg goed gelukt. Hij wist uiteindelijk alleen de overwinning te behalen in het overzeese territorium Samoa en lijkt maximaal te kunnen rekenen op een tiental gelegeerden.

De New Yorkse miljardair liet weten dat hij en zijn team woensdag bijeenkomen om te bespreken of hij zijn campagne zal doorzetten.

Warren hoopt in race te blijven als 'redelijk alternatief'

Ook Elizabeth Warren, de senator uit Massachusetts en een progressieve geestverwant van Sanders, presteerde niet goed. Ze eindigde in haar thuisstaat achter Biden én Sanders en deed het in het algemeen slechter dan Bloomberg.

Als noch Biden, noch Sanders erin slaagt een duidelijke meerderheid van de Democratische gedelegeerden achter zich te krijgen, hoopt Warren zich in het gevecht dat dan zal volgen op de partijconventie in juli op te werpen als redelijk alternatief.

De vijfde Democratische kandidaat, Tulsi Gabbard, die in het Huis van Afgevaardigden zit voor de staat Hawaï, lijkt hoogstens te kunnen rekenen op één gedelegeerde. Het is kenners niet helemaal duidelijk waarom zij haar campagne nog voortzet.