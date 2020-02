In de VS maken de Democraten en de Republikeinen zich op om in de komende maanden hun presidentskandidaat voor de verkiezingen in november te bepalen. Sommige staten geven hun kiesmannen niet uit via een reguliere stembusgang, maar door middel van een 'caucus'. Wat is dat?

Een caucus is een politieke bijeenkomst georganiseerd door een partij. Alleen partijleden mogen deelnemen, maar in de meeste staten kan een kiezer zich aan de deur nog laten registreren.

Bij de Republikeinen verloopt een caucus vrij simpel: leden brengen een stem uit op een kandidaat, waarna de kiesmannen proportioneel worden verdeeld.

De Democraten pakken het wat ingewikkelder aan. Hun leden scharen zich in de zaal bij het groepje van de kandidaat van hun voorkeur. Ze worden dan geteld.

Als een kandidaat steun van minder dan 15 procent van alle aanwezigen krijgt, hebben kiezers uit zijn of haar groepje kiezen drie mogelijkheden:

Proberen mensen uit andere groepjes te overreden

Bij het groepje van een andere kandidaat gaan staan

Aansluiten bij het groepje 'geen van bovenstaande'

Kiezers uit een groepje dat de drempel van 15 procent wel heeft gehaald, mogen niet meer wisselen.

Na de laatste, definitieve telling worden de kiesmannen (proportioneel) verdeeld over de resterende kandidaten. De hele caucus neemt gemiddeld zo'n twee uur in beslag.