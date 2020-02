Maandag begon het hoger beroep in de zaak tegen negen verdachten van het voorbereiden van de poging tot het bevrijden van crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond. Hoe een spectaculair plan met een helikopter op 11 oktober 2017 mislukte.

Vier mannen in een gestolen BMW staan op 11 oktober 2017 in Weert gespannen te wachten op de komst van een helikopter. De bijrijder is gewapend en klaar om de piloot te overmeesteren. Dan doemt een arrestatieteam op.

Enkele weken daarvoor heeft HeliCentre in Lelystad een e-mail ontvangen met daarin een verzoek. De afzender wil een helikopter huren om zijn vriendin te verrassen met een helikoptervlucht.

Zijn wensen zijn opvallend. Hij vraagt om een EC-125-helikopter die vier mensen kan vervoeren. Dat is veel ruimte voor twee mensen en een stuk duurder dan een kleinere helikopter, denkt de medewerker. Ook is het opmerkelijk dat de afzender in Limburg wil opstappen, terwijl hij in Amsterdam woont.

Huurder is te linken aan topcrimineel Benaouf A.

De luchtvaartpolitie wordt op de hoogte gesteld. De Amsterdamse recherche neemt de zaak op zich als blijkt dat de naam van de huurder - Ismail El M. - aan topcrimineel Benaouf A. te linken is. Later blijkt Ismails broer Houssain El M. achter de boeking te zitten.

Er wordt een ophanden zijnde bevrijdingspoging van A. vermoed. Zo ligt de vertrekplaats van de gehuurde helikopter op een paar kilometer van de gevangenis in Roermond waar Benaouf A. vastzit.

Politie verzint smoes om afspraak te verzetten

De politie neemt de boeking en daarmee ook de regie over. Zo wordt de afspraak met een week verzet naar 11 oktober om 13.30 uur. Ook wordt de vertrekplaats aangepast van het Limburgse heliplatform in Heythuysen naar het vliegveld in de Noord-Brabantse plaats Budel. In Weert zou dan een tussenstop worden gemaakt om zogenaamd de vriendin op te halen.

In de aanloop naar 11 oktober komt door tapgesprekken en observaties een groep van negen verdachten in beeld. Een van hen is helikopterpiloot Alvaro G.B. die vanuit Colombia wordt ingevlogen om op 11 oktober de EC-125 te besturen.

Ook worden schaffen de verdachten schroeven en pvc-buizen aan om kraaienpoten te maken en rijst uit afgeluisterde gesprekken het vermoeden dat de mannen gewapend zijn.

Verdachten nemen positie in

Op 11 oktober nemen de verdachten hun positie in. Houssain El M. meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie op het vliegveld in Budel. In zijn handen heeft hij een bloemetje, zogenaamd voor zijn vriendin.

Hij stelt zich voor als zijn jongere broer, onder wiens naam de boeking gedaan is. Tegenover El M. staat een agent die zich voordoet als medewerker van het heliplatform. Als alles in orde lijkt, belt El M. zijn medeverdachten om te vertellen dat de helikopter eraan komt. De locatie van de tussenlanding is Weert.

Dat is waar de mannen - onder wie piloot G.B. - in de BMW wachten. Verder liggen in de auto meerdere vuurwapens en vuurpijlen en daarnaast een jerrycan en flessen benzine om de auto later in brand te kunnen steken.

In de kofferbak liggen eveneens twee autobanden met daaraan een touw. A. moet hiermee van de binnenplaats van de gevangenis in Roermond getakeld worden.

Arrestatiepogingen leiden tot heftige achtervolgingen

Niet ver van de penitentiaire inrichting in Roermond staan een eveneens gestolen BMW en Audi klaar. De lading bestaat ook hier uit wapens, vuurpijlen, benzine en zelfgemaakte kraaienpoten.

Een Opel Corsa arriveert. Daarin zit een groep mannen die wil overstappen naar de gereedstaande auto's. Zij moeten A. oppikken na zijn bevrijding.

Ondanks de goede voorbereiding lukt het de arrestatieteams in zowel Weert als Roermond niet om de auto's klem te rijden. Er ontstaan heftige achtervolgingen.

De BMW rijdt met hoge snelheid weg vanuit Weert en rijdt over de A2 richting Eindhoven. De auto crasht uiteindelijk in Maarheeze en raakt van de weg. Enkele inzittenden zijn dan al uitgestapt en weten te ontkomen.

Op datzelfde moment achtervolgt de politie de Audi en Opel vanuit Roermond. Ook hier worden hoge snelheden bereikt. Een van de verdachten gooit onderweg een AK-47 uit de Audi. Die wordt later in de berm gevonden.

De verdachten worden klemgereden in het Limburgse Roosteren, waarop enkelen proberen te ontsnappen. Een van de mannen, een dertigjarige Fransman, wordt dodelijk getroffen. Anderen worden ter plekke aangehouden.

In de maanden na oktober worden alle overige verdachten aangehouden. Zo wordt de Colombiaanse helikopterpiloot in Parijs opgepakt.

Rechtbank geconfronteerd met een dilemma

De rechtbank van Amsterdam wordt geconfronteerd met een dilemma. Door het vroegtijdig ingrijpen van de politie is er volgens de rechter geen sprake van een poging tot kaping van de helikopter, maar van een voorbereiding.

Dat leidt voor vier verdachten tot celstraffen tot dertig maanden. Of de overige verdachten van de plannen op de hoogte waren, kan niet worden bewezen.

Dit is grote teleurstelling voor het Openbaar Ministerie (OM), dat van"magere straffen" spreekt en in hoger beroep gaat.

Benaouf A. moet volledige straf uitzitten

En A.? Het willen ontsnappen uit een gevangenis is (nog) niet strafbaar, maar het voorbereiden daarvan wel. In zijn cel worden een plattegrond van de gevangenis en telefoons gevonden. Daarmee hield hij contact met zijn beoogde bevrijders.

De straf van twaalf jaar voor een moord op een crimineel in Antwerpen moet A. nu volledig uitzitten.