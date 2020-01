Een mysterieus virus is uitgebroken in China. Inmiddels zijn zes mensen overleden aan de gevolgen van de ziekte en zijn bijna driehonderd Chinezen besmet geraakt. Met angst wordt teruggedacht aan de SARS-pandemie in 2002 die achthonderd mensen het leven heeft gekost. Vier vragen over het nieuwe virus.

1. Om wat voor virus gaat het?

2. Waar komt het vandaan?

3. Wat zijn de symptomen?

4. Is een wereldwijde uitbraak mogelijk?

Het gaat om de uitbraak van een zogeheten coronavirus, dat nog niet eerder bij mensen was geconstateerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn coronavirussen een grote familie van virussen, waarvan bekend is dat ze ziekten veroorzaken variërend van een verkoudheid tot veel ernstigere ziekten zoals MERS en SARS.

Van coronavirussen is bekend dat ze worden overgedragen van dieren op mensen. Zo was SARS afkomstig van civetkatten en MERS van dromedarissen. Ook het nieuwe coronavirus is een virus dat komt van een dier, maar het is nog niet bekend van welk dier.

De Chinese nationale gezondheidscommissie meldde op 20 januari dat het nieuwe coronavirus ook overdraagbaar is van mens op mens.

Op 31 december vorig jaar informeert China de WHO over meerdere gevallen van mensen met een longontsteking waarvan de oorzaak onbekend is. De patiënten komen allen uit de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan.

Op 7 januari wordt officieel duidelijk dat een mysterieus nieuw coronavirus de oorzaak is van de ziekte. Het virus wordt dan aangeduid als 2019-nCoV.

Later raken ook mensen besmet in grote steden als Peking, Sjanghai en Tianjin. Buiten China duiken vier besmettingsgevallen op; het gaat om twee infecties in Thailand, één in Japan en één in Zuid-Korea. Alle getroffen personen zijn recentelijk in Wuhan geweest.

Officieel is niet duidelijk waar de oorsprong ligt van het virus, maar sommige Chinese deskundigen koppelen de uitbraak aan een lokale vismarkt in Wuhan. Voor zover bekend komen alle dodelijke slachtoffers uit deze stad.

Een man rekent een mondkapje af in een winkel in Peking. (Foto: Reuters)

Veelvoorkomende symptomen van het virus zijn ademhalingsproblemen, koorts, hoesten en kortademigheid. In sommige gevallen kunnen mensen een longontsteking, een acuut ademhalingssyndroom of nierfalen krijgen. In het meest ernstige geval kan het virus leiden tot de dood.

Om een infectie te voorkomen beveelt de WHO mensen aan om regelmatig handen te wassen, mond en neus te bedekken bij het niezen en vlees en eieren goed te koken. Contact met mensen die symptomen van het virus vertonen, wordt afgeraden. Besmette patiënten worden om die reden in quarantaine geplaatst.

27 Vliegtuigpassagiers in China gescreend op symptomen coronavirus

De WHO verwacht dat het virus de komende dagen in andere delen van China zal opduiken en mogelijk in andere landen. Ook waarschuwt de organisatie voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus.

Desalniettemin ziet de organisatie op basis van de beschikbare informatie nog geen reden om landen te adviseren reizen en handel te beperken. Wel raadt de organisatie landen aan om paraat te staan en de in 2005 opgestelde medische richtlijnen te volgen in het geval van een noodsituatie.

De WHO bespreekt woensdag in Genève of er sprake is van een internationaal noodgeval voor de gezondheid. Op verschillende internationale luchthavens zoals in Australië, Hongkong, Singapore en de Verenigde Staten worden al verscherpte controles gehouden op vluchten die uit China komen.