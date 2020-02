In een paar weken tijd raakten honderden mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Enkele tientallen patiënten zijn overleden, vaak mensen die al medische problemen hadden. Met angst wordt teruggedacht aan de SARS-pandemie in 2002, die achthonderd mensen het leven kostte. Zes vragen over het nieuwe virus.

1. Om wat voor virus gaat het?

Het gaat om een nieuw zogeheten coronavirus, met de naam 2019-nCoV. Coronavirussen zijn een grote familie van virussen, die ziekten veroorzaken die variëren van een verkoudheid tot veel ernstigere ziekten als MERS en SARS.

Coronavirussen worden overgedragen van dieren op mensen. Zo was SARS afkomstig van civetkatten en MERS van dromedarissen. Het zou kunnen dat het nieuwe virus afkomstig is van bepaalde slangensoorten.

2. Waar komt het vandaan?

Op 31 december informeerde China de wereldgezondheidsorganisatie WHO over meerdere gevallen van mensen met een longontsteking met onbekende oorzaak. Die patiënten kwamen allemaal uit het Oost-Chinese Wuhan.

Later raakten ook mensen besmet in steden als Peking, Sjanghai en Tianjin. Buiten China doken besmettingsgevallen op in onder meer Thailand, Japan, Zuid-Korea, Singapore en de Verenigde Staten. Sinds donderdag 24 januari weten we dat het virus ook Europa heeft bereikt: die dag constateerde Frankrijk drie besmettingen.

Een man rekent een mondkapje af in een winkel in Peking. (Foto: Reuters)

3. Wat zijn de symptomen?

Veelvoorkomende symptomen zijn onder meer ademhalingsproblemen, koorts, hoesten en kortademigheid. Soms krijgen mensen een longontsteking, het acuut ademhalingssyndroom of nierfalen. In het ernstigste geval kan het virus tot de dood leiden.

Jaap van Dissel, infectieziektenexpert van het RIVM, zei in een vragenuur op NU.nl: "Bij griep heb je last van koorts, spierpijn, vermoeidheid, hoesten en keelpijn. Dat is ook bij het coronavirus het geval. Onderscheid kun je dus vooralsnog niet maken."

4. Hoe riskant is het virus?

De WHO besloot donderdag 23 januari het virus (vooralsnog) niet als 'internationale gezondheidscrisis' te bestempelen. Daarvoor zijn nog te weinig ziektegevallen buiten China en te weinig patiënten met heftige symptomen, beredeneert de WHO.

Het virus lijkt bovendien nog niet zo heel besmettelijk, vergeleken met eerdere virussen. De meeste dodelijke slachtoffers zijn ouderen die al andere medische problemen hadden. Desondanks is het te vroeg om te zeggen dat het virus niet dodelijk is voor 'gezonde' mensen, aldus het RIVM.

5. Welke maatregelen worden er genomen?

Chinese autoriteiten hebben zeker veertien Chinese steden afgesloten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het weg- en luchtverkeer en openbaar vervoer liggen plat.

In Peking zijn alle grote evenementen afgelast. Rondom Chinees Nieuwjaar op 25 januari wordt bij hotels in Peking uit voorzorg de temperatuur van iedere gast en werknemer gemeten.

Op verschillende internationale luchthavens, zoals in Australië, Hongkong, Rusland, Singapore en de VS, worden al verscherpte controles gehouden op vluchten uit China.

6. Wat doet Nederland bij een eventuele besmetting?

Van Dissel van het RIVM: "Als het coronavirus bij iemand in Nederland wordt vastgesteld, zal hij in isolatie worden verpleegd. Daarnaast worden zijn contacten in de periode dat hij ziek was in kaart gebracht en gecontroleerd. Als zij ziek zijn, worden ze ook geïsoleerd, waarmee verdere verspreiding in Nederland wordt voorkomen."