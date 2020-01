Johan van Laarhoven begint de bouw van zijn imperium in de jaren tachtig met een slimme zet: hij opent een coffeeshop buiten de verzadigde Randstad. In 2011 besluit hij dat het mooi is geweest: hij gaat rentenieren in Thailand, waar hij op dat moment al een tijdje woont. Drie jaar later sluit de deur van een Thaise cel achter hem: wat is er gebeurd?

Van Laarhoven (59) leidt al jaren vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch - die samen de keten The Grass Company vormen - als hij in 2008 besluit dat het even voldoende is. Hij gaat met zijn vrouw Tukta en zijn twee kinderen in Thailand wonen.

Drie jaar later gaat de coffeeshophouder over tot de verkoop van zijn bedrijf, om volledig te kunnen genieten van zijn pensioen. Het is rond die tijd dat het Openbaar Ministerie (OM) start met een onderzoek naar The Grass Company.

Een paar jaar lang blijft het relatief 'rustig' in de zaak. Er worden wel veel invallen gedaan, waarbij bedrijfsadministratie in beslag wordt genomen. Uiteindelijk komt het OM in 2014 met de formulering van de verdenkingen: Johan van Laarhoven en zijn broer Frans van Laarhoven worden verdacht van het exploiteren van de coffeeshops via een schijnconstructie.

"Het vermoeden is dat een deel van de inkoop van de cannabishandel tussen 2002 en 2014 onjuist in de boeken werd vastgelegd, waardoor de administratie en jaarstukken valselijk zouden zijn opgemaakt. De gelden kwamen vermoedelijk uiteindelijk bij de twee broers terecht."

Thailand wordt een verzoek gestuurd

Het OM wil Van Laarhoven verhoren en stuurt een rechtshulpverzoek naar Thailand. Als een reactie van het land uitblijft, wordt nog een bericht gestuurd. Hierin wordt gesteld dat de Thaise autoriteiten ook zelf een onderzoek kunnen starten. Hierbij wordt Tukta, terwijl zij in Nederland niet wordt verdacht, ook genoemd.

Het duurt niet lang voor Van Laarhoven en zijn vrouw met veel bombarie worden opgepakt. Thailand heeft weinig achting voor de Nederlandse gedoogconstructie met betrekking tot softdrugs en verwijt het echtpaar witgewassen geld te hebben geïnvesteerd in het land. Een rechtszaak en hoger beroep hebben allebei hetzelfde eindpunt: jarenlange celstraffen voor het paar.

Ook civiele procedures vanuit Van Laarhoven hebben geen enkele zin. Ondertussen loopt ook de Nederlandse zaak tegen The Grass Company vast, omdat Van Laarhoven niet verhoord kan worden. De kinderen van het echtpaar worden door familieleden opgevangen.

De gezondheid van Van Laarhoven gaat achteruit

Er komen naarmate de tijd verstrijkt steeds meer details naar buiten over de voormalige coffeeshopeigenaar. Hij zit in een krappe cel met te veel andere gedetineerden en valt tientallen kilo's af. Over een wc beschikken ze niet en ziektes tieren welig.

In de zomer van 2019 komt er schot in de zaak. Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat naar het land om te praten over de uitlevering van de Nederlander. Donderdag is dat gelukt: Van Laarhoven landt in de avond op Schiphol.

Hij moet het restant van zijn Thaise celstraf in Nederland uitzitten, maar dit gebeurt wel met het Nederlandse strafmaximum: tien jaar en acht maanden. Daar wordt de 5,5 jaar die Van Laarhoven al in de Thaise cel heeft doorgebracht van afgetrokken. Ook komt hij, net als elke andere Nederlandse gedetineerde, in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betekent dat de voormalige coffeeshophouder na twee derde van zijn celstraf al op vrije voeten zou kunnen komen.

Een van Van Laarhovens advocaten, Sidney Smeets, probeert met een procedure te voorkomen dat hij nog het restant van zijn Thaise celstraf moet uitzitten. Maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan: Van Laarhoven wordt ook nog in Nederland vervolgd in de zaak die het OM in 2011 aankondigde. Binnenkort wordt hij daarom verhoord.