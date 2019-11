De Democraten in de VS beginnen deze week met de publieke fase van hun afzettingsonderzoek naar president Donald Trump. Wat kun je verwachten van de twee openbare hoorzittingen die woensdag en vrijdag plaatsvinden in het Huis van Afgevaardigden?

Parlementariërs uit het door Democraten gedomineerde Huis hebben sinds het begin van hun onderzoek op 24 september een aantal huidige en voormalige regeringsfunctionarissen verhoord achter gesloten deuren. Nu willen ze het Amerikaanse publiek ervan overtuigen dat Trump moet worden afgezet.

Waarom houden de Democraten deze hoorzittingen?

De Democraten willen de Amerikaanse kiezers ervan overtuigen dat Trump zijn presidentiële bevoegdheden heeft misbruikt door Oekraïne onder druk te zetten. Hij zou dat land hebben willen dwingen om een onderzoek te starten naar Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat die momenteel de favoriet is om het volgend jaar tegen Trump op te nemen, en naar de Democratische Partij.

De publieke hoorzittingen, die live op televisie zullen worden uitgezonden, "zullen het Amerikaanse volk de gelegenheid bieden de getuigen zelf te beoordelen", zei Adam Schiff, de Democratische voorzitter van het inlichtingencomité van het Huis, daarover.

De onderzoekers willen met bewijzen aantonen dat medewerkers van de Amerikaanse president Kiev militaire hulp en een ontmoeting tussen president Volodymyr Zelensky en Trump in het Witte Huis ontzegden als de Oekraïense overheid niet zou buigen voor Trumps eisen. Trumps persoonlijke advocaat, Rudy Giuliani, die geen officiële rol in de regering heeft, zou die inspanningen hebben georkestreerd.

Trump ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan.

Hoe gaan de Democraten hun zaak voor het voetlicht brengen?

Drie Amerikaanse topdiplomaten, die al achter gesloten deuren hebben getuigd over de kwestie, zijn uitgenodigd om deze week opnieuw te vertellen wat zij zich herinneren over de behandeling van Oekraïne door Trump en Giuliani. Ze zullen worden ondervraagd door juristen verbonden aan het inlichtingencomité en parlementariërs daaruit, onder wie Schiff en de hoogstgeplaatste Republikein in het comité, Devin Nunes.

De Democraten zullen de getuigen vragen stellen over de aanloop naar en nasleep na een telefoongesprek tussen Trump en Zelensky op 25 juli.

Volgens een memo van het Witte Huis waarin de inhoud van dat gesprek wordt geschetst, zette de Amerikaanse president zijn Oekraïense ambtsgenoot onder druk om strafrechtelijk onderzoek te doen naar het energiebedrijf Burisma, waar Hunter Biden - zoon van Joe Biden - een tijdlang lid van de raad van bestuur was.

Ook wilde Trump dat Oekraïne opnieuw zou kijken naar de samenzweringstheorie dat niet Rusland, maar Oekraïne zich met hackaanvallen mengde in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Die theorie is meerdere malen ontkracht door de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Naar verwachting zullen de Democraten de hoorzittingen ook gebruiken om aan te voeren dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van het Congres, wat mogelijk ook aanleiding voor afzetting kan zijn. Het Witte Huis noemt het afzettingsonderzoek politiek gemotiveerd en niet legitiem, weigert documenten over te dragen en heeft verschillende potentiële getuigen opgedragen geen gehoor te geven aan oproepen om voor de onderzoekers te verschijnen.

Trump heeft in de afgelopen weken vaak geklaagd dat het afzettingsproces hem geen gelegenheid geeft zich voor het inlichtingencomité te verdedigen. De president en zijn advocaten mogen wel van zich laten horen tijdens latere hoorzittingen van het justitiecomité, dat uiteindelijk zal besluiten of er aanklachten aan het adres van de president worden opgesteld, hoe die eruit moeten zien en wanneer ze in stemming worden voorgelegd aan het voltallige Huis.

Wie zijn deze week de getuigen?

De Amerikaanse waarnemend ambassadeur in Oekraïne, William Taylor, bijt woensdag het spits af. Hij wordt beschouwd als een cruciale getuige. Tijdens een besloten hoorzitting in het Huis liet Taylor al weten dat hij geschokt was toen hij ontdekte dat militaire hulp aan Oekraïne en een Witte Huis-ontmoeting tussen Trump en Zelensky waren vertraagd wegens politieke redenen.

Een tweede topdiplomaat, George Kent, adjunct-secretaris voor Europese en Euraziatische Zaken, zal woensdag ook zijn verhaal doen. Kent zei achter gesloten deuren dat hij gealarmeerd was toen hij ontdekte dat Giuliani en anderen Oekraïne onder druk zetten om toe te geven aan Trumps eisen.

De derde getuige is de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovitch, die vrijdag haar opwachting zal maken. Zij heeft gezegd dat ze uit haar functie werd gezet nadat ze werd aangevallen door Giuliani, wiens zakenpartners "heel goed kunnen hebben gedacht dat hun eigen financiële ambities werden gefrustreerd door ons anticorruptiebeleid in Oekraïne."

Hoe zullen de Republikeinen zich opstellen?

De Republikeinen hebben zelf ook om getuigen gevraagd. Ze willen onder meer Hunter Biden en de klokkenluider wiens klacht over het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky de aanleiding voor het afzettingsonderzoek vormde horen. De Democraten kunnen echter een veto uitspreken over die Republikeinse verzoeken. Comitévoorzitter Schiff heeft al laten weten dat hij niet wil dat de hoorzittingen uitdraaien op onderzoek naar de Bidens of dienen als middel om de klokkenluider te straffen.

Naar verwachting zullen de Republikeinen de geloofwaardigheid van de drie getuigen in twijfel trekken en stellen dat zij alleen beschikken over informatie uit derde hand. Volgens de partij van Trump willen de Democraten de uitslag van de verkiezingen van 2016 ongedaan maken met een "nepproces", zoals afgevaardigde Nunes het noemde.

Verder zullen Republikeinen waarschijnlijk aanvoeren dat Oekraïense regeringsfunctionarissen zich niet onder druk gezet voelden, omdat ze niet wisten dat de Amerikaanse militaire hulp was vertraagd toen Trump ze in juli om een "gunst" vroeg. Daarnaast hebben de Oekraïeners de onderzoeksaankondigingen die Trump wilde nooit gedaan en heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd dat hij zich niet onder druk gezet voelde.