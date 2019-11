Wanneer Lelystad Airport opengaat voor vakantieverkeer is nog onduidelijk, maar vanaf donderdag wordt de luchthaven echt gereed gemaakt voor de vakantievluchten. In de verkeerstoren zit vanaf donderdag een luchtverkeersleider. Ook een 28-koppig brandweerkorps is gevestigd op het vliegveld.

De balies in de aankomst- en vertrekhal van Lelystad Airport staan er al en ook wachtrijen met naar de zon verlangende vakantiegangers kunnen worden geformeerd. Maar voorlopig blijft de terminal op Lelystad Airport leeg. Het wachten is op een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over wanneer het vliegveld open kan.

Volgens de eerste planning van de minister hadden de vakantievluchten al lang vanaf Lelystad moeten vertrekken. De bedoeling was dat Lelystad Airport al in 2018 openging. Daardoor zou op Schiphol ruimte moeten ontstaan voor vluchten die van groot economisch belang voor Nederland zijn.

Maar de opening van Lelystad Airport werd telkens uitgesteld. April 2018 werd april 2019 en vervolgens april 2020. En nadat ook dat streven onhaalbaar bleek, schreef minister Van Nieuwenhuizen begin juli dat Lelystad Airport "zo snel mogelijk" open moet. Maar wanneer dat "zo snel mogelijk" is, is tot nu toe onduidelijk.

Luchtverkeersleiders vanaf nu permanent aanwezig

Toch zijn er vanaf donderdag dertien luchtverkeersleiders en elf assistenten op Lelystad Airport die het vliegverkeer in goede banen moeten leiden. De piloten van de vliegtuigen die al vanaf Lelystad vliegen - grotendeels klein zakelijk en hobbyverkeer - regelden dat voor donderdag zelf.

Ze keken zelf wanneer ze konden opstijgen en landen. Maar vanaf donderdag 7.00 uur wordt dat dus in goede banen geleid door een luchtverkeersleider en diens assistent, die tijdens openingstijden permanent aanwezig zijn.

"Op deze manier kan vanuit luchtverkeersleidingsperspectief op elk politiek gewenst moment ná april 2020 tot openstelling voor het handelsverkeer overgegaan worden", legt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland uit.

"Zowel de luchtverkeersleiding als de huidige gebruikers van de luchthaven doen zo ervaring op met de wijzigingen in procedures en systemen", vervolgt de woordvoerder. "Dit 'inregelen' is noodzakelijk om een veilige transitie naar handelsverkeer mogelijk te maken."

De luchtverkeersleiding donderdagmorgen in de verkeerstoren van Lelystad Airport. (Foto: Luchtverkeersleiding Nederland)

Brandweer geïnstalleerd op luchthaven

Ook de brandweer bereidt zich voor op de vakantievluchten die vanaf Lelystad Airport moeten vliegen. "De brandweerlieden zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid op Lelystad Airport", vertelt een woordvoerder van de luchthaven.

Maar aangezien het vliegveld in Flevoland qua vliegverkeer tot op heden niet verandert, lijkt het niet aannemelijk dat de brandweer de komende tijd veel in actie zal moeten komen.

Tot nu toe ging het op Lelystad Airport ook prima zonder eigen brandweerkorps, al waren er was er wel personeel dat gespecialiseerd was in brandbestrijding.

Op de momenten dat de brandweer niet in actie komt, houdt die zich volgens de woordvoerder bezig met "trainen, testen, leren en kennis over brandveiligheid overdragen aan anderen".

Wachten is nu op reizigers

De benodigde verlenging van de start- en landingsbaan om grotere toestellen te kunnen toelaten, was al eerder gereed. Evenals de verhoging van de verkeerstoren en de terminal.

Alles bij elkaar is al meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd in vakantievliegveld Lelystad Airport, maar maar als je plannen voor een vliegvakantie hebt, begint je reis vooralsnog op Schiphol.