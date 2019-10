De bouwsector gaat woensdag naar Den Haag om daar te demonstreren op het Malieveld, net als de boeren al twee keer deden. De reden van het protest is deels hetzelfde als bij de boeren: de stikstofregels. Daar komen voor de bouwsector ook de PFAS-regels bij. Dit moet je weten over het protest op het Malieveld.

Hoe gaat het protest er precies uitzien?

Actiegroep Grond in Verzet hoopt op "veel" mensen op het Malieveld. Hoeveel mensen er precies komen weet de stichting niet, maar het doel is om het Malieveld vol te krijgen.

Dat er honderden machines op het Malieveld komen te staan helpt al flink bij het vol krijgen van het veld. Grond in Verzet mikt op duizend machines op het Haagse grasveld. "Graafmachines, shovels, torenkranen en heimachines. Je zal schrikken van welke machines worden geraakt door de regels", vertelt Klaas Kooiker, een van de initiatiefnemers van het protest.

Het Malieveld gaat woensdag om 7.00 uur open voor de demonstranten en om 10.00 uur begint het officiële programma. Op dat tijdstip zullen door heel het land ook claxons klinken van schepen en bouwmachines.

Daarna zullen meerdere getroffen ondernemers toespraken houden en wordt een manifest aangeboden aan de politiek. Om 14.00 uur is het officiële programma afgelopen.

Wordt het op de weg dan weer net zo'n chaos als bij de boerenprotesten?

De organisatie van het protest wil dat niet. Het wil woensdag een "publieksvriendelijke" actie houden en roept deelnemers op om niet met machines of vrachtwagens naar Den Haag te komen.

Grond in Verzet zorgt ervoor dat alle machines in de nacht van dinsdag op woensdag naar Den Haag worden vervoerd en op het Malieveld worden gezet.

Wel zijn er door heel het land groepen die met bouwmachines over de snelweg naar Den Haag willen komen. Volgens Omroep Brabant komt een groep uit Kerkrade met kraan- en kiepwagens naar Den Haag. Die wagens zullen 50 kilometer per uur over de snelweg rijden en het laatste stuk slechts 25 kilometer per uur.

Die groep rijdt vanuit Limburg door Brabant en langs Utrecht naar Den Haag. Uit Gelderland en Overijssel krijgt de groep ook bijval.

Waar protesteert de bouw woensdag precies tegen?

Net als de twee boerenprotesten van deze maand richt de bouwsector zich op de stikstofregels van het kabinet. Door een uitspraak van de Raad van State mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt worden om bouwvergunningen te verlenen en daardoor liggen duizenden bouwprojecten stil.

Daarnaast is de bouwsector ook niet blij met de PFAS-regels van het kabinet. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, die worden gebruikt bij het maken van verschillende producten zoals waterbestendige kleding en antiaanbakpannen.

De stoffen zitten in grond en grondwater door de uitstoot van fabrieken en ongelukken zoals lekkages bij bedrijven. PFAS is niet afbreekbaar.

Het is nog niet bekend hoe schadelijk PFAS precies zijn, daar wordt onderzoek naar gedaan. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in juli bepaald dat er in een kilo grond maximaal 0,1 microgram PFAS mag zitten.

Als de grond meer schadelijke stoffen bevat, mag die alleen worden verplaatst naar een plek die evenveel of meer PFAS bevat. Die norm ligt zo laag omdat dat de laagste waarde is die kan worden gemeten.

Of de norm kan worden verhoogd, moet blijken uit onderzoek van het RIVM. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft het RIVM gevraagd de resultaten van dat onderzoek versneld te publiceren. Voor 1 december moet duidelijk zijn of een hogere norm dan 0,1 microgram per kilo schadelijk is voor het milieu of de gezondheid.

Wat voor gevolgen hebben die PFAS-regels voor de bouwsector?

Door de PFAS-norm kunnen veel bedrijven grond niet meer verplaatsen en bedrijven die de grond innemen zijn terughoudend met het accepteren van vervuilde grond.

Gevolg is dat veel bouwprojecten stilliggen, omdat de grond die afgegraven moet worden nergens heen kan.

"Alles zit op slot. De banen van tienduizend hardwerkende mensen staan op de tocht. Veel zelfstandigen zitten al thuis en wat ons betreft is de grens bereikt", vertelt Arnold Tuytel, ook een van de mensen achter Stichting Grond in Verzet.

Grond in Verzet wil dat het kabinet binnen twee weken komt met een oplossing. Anders gaat het opnieuw naar het Malieveld om te protesteren.

En het Malieveld, kan dat al die machines wel aan?

In tegenstelling tot wat de gemeente Den Haag begin vorige week meldde, mogen zware voertuigen gewoon op het Malieveld staan.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes ontkrachtte vrijdag een persbericht van de gemeente en schreef in een brief aan de gemeenteraad dat het "nadrukkelijk" niet zo is dat niet meer met zware voertuigen op het Malieveld mag worden gedemonstreerd.

Wel is het zo dat de bouwmachines woensdag op specifieke plekken moeten staan. Boven de parkeergarage die onder het veld ligt, zal het podium komen te staan. De machines worden eromheen gezet.

Grond in Verzet heeft al aangegeven dat het de aanwijzingen van de gemeente gewoon gaat opvolgen.