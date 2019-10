De ontdekking van een teruggetrokken gezin in het Drentse dorp Ruinerwold is raadselachtig. Omwonenden zagen weleens een auto of een man die er vermoedelijk woonde, maar nooit was duidelijk wie er precies woonden en wat er op de boerderij gebeurde. Ook nu het gezin door de politie is gevonden, blijven nog veel vragen onbeantwoord.

Het nieuws in het kort Een vader met in totaal vijf kinderen zou negen jaar lang in provisorisch ingerichte ruimtes van de afgelegen boerderij in Drenthe hebben gewacht op het 'einde der tijden'.

De politie trof het gezin aan nadat de oudste zoon ontsnapte en alarm sloeg, aldus RTV Drenthe.

Eén persoon is aangehouden: een man van 58 (niet de vader)

Druk met elkaar pratend staan buurtbewoners dinsdagmiddag op een bruggetje in het buitengebied van Ruinerwold, terwijl ze kijken naar de boerderij waar ze het over hebben. Ze vragen elkaar wat ze weten over het gezin dat maandag door de politie is aangetroffen in een woonboerderij aan de rand van het dorp.

Vrijwel niets, is het samenvattende antwoord. Een enkeling heeft de waarschijnlijke vader van het gezin weleens gesproken en er reed weleens een auto van het erf, maar verder is het nog totaal onduidelijk wat zich negen jaar lang heeft afgespeeld in de woning.

"Vroeger had ik het land naast de boerderij in gebruik", zegt de 74-jarige Gerard Slomp, geboren en getogen in het vierduizend inwoners tellende Ruinerwold. "Maar toen woonden die mensen er nog niet, dus ik ken ze niet. Ik fietste er vaak langs en dacht dan: je hoort nooit wat van die mensen", aldus Slomp. "Wel heb ik altijd het idee gehad dat er iets niet pluis was."

Boerderij verkeerde negen jaar geleden in vervallen staat

Toen het gezin er negen jaar geleden kwam wonen, verkeerde de boerderij nabij het dorp in Drenthe - slechts bereikbaar via één bruggetje - in een vervallen staat. "We zeiden weleens gekscherend dat de bomen er in huis groeiden. Het was echt onbewoonbaar. Maar ik dacht dat ze het goed opgeknapt hadden. Van een afstand ziet het er goed uit, al lagen er afgelopen winter wel dekens op het dak."

De boerderij lijkt op zo'n 100 meter afstand inderdaad redelijk onderhouden. Al is dat lastig daar echt een goed oordeel over te vellen, aangezien het wel duidelijk is dat de bewoners niet op pottenkijkers zaten te wachten.

Slordig onderhouden struiken en een houtwal belemmeren een groot deel van het zicht. Ook een bomenrij verhult wat zich op het erf van de boerderij afspeelt. Dronebeelden laten een slordige tuin zien, waar waarschijnlijk groente werd geteeld. Het land om de boerderij heen werd volgens Slomp nooit bewerkt.

Volgens hem hadden de bewoners "met geen mens contact". Kort nadat ze in de boerderij waren gaan wonen, hebben leden van de buurtvereniging de boerderij wel bezocht. "Ze hebben gevraagd of de nieuwe bewoners lid wilden worden, maar daar hadden ze geen belangstelling voor, en ze hoefden niet opnieuw te komen."

Een groot deel van de boerderij is door bomen en struiken niet zichtbaar (Foto: Pro Shots)

'Er brandde nooit licht in de boerderij in Ruinerwold'

Ook Freek (wil alleen zonder achternaam reageren) uit het nabijgelegen dorpje Berghuizen heeft die ervaring. "Ik heb de man die er woonde weleens gesproken. Toen woonden ze er nog maar net. Ik wilde over de brug, maar ik mocht er niet langs."

De achttienjarige Celly fietste geregeld langs de boerderij als ze naar school of naar vriendinnen in de buurt ging. "Ik zag er weleens een auto vandaan komen, maar in de boerderij brandde nooit licht."

Politie houdt met alle scenario's rekening

Veel meer dan dat is er niet bekend over het gezin. Ook Roger de Groot, de burgemeester van De Wolden, de gemeente waartoe Ruinerwold behoort, laat nog veel vragen onbeantwoord. Zo is het onduidelijk of een deel van het gezin wel of niet ingeschreven stond bij de burgerlijke stand. Meerdere gezinsleden zijn minderjarig geweest in de tijd dat ze een teruggetrokken leven leidden, wat betekent dat ze leerplichtig waren.

Ook kan hij niet zeggen wie de 58-jarige man is die is opgepakt. Het is in ieder geval niet de vader van het gezin.

De komende tijd wordt ongetwijfeld meer bekend over wat zich jarenlang op de boerderij in het Drentse dorp heeft afgespeeld. Daar doet de politie nog onderzoek naar. "Met alle scenario's wordt rekening gehouden", aldus burgemeester De Groot.