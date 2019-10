Honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren maandag de Stadhouderskade in Amsterdam, vele duizenden volgen dit voorbeeld in andere landen. Wat wil de groepering en waarom moeten ze daar voor in de weg staan?

Geweldloosheid is een uitgangspunt, zo zegt Extinction Rebellion over zichzelf.

Leden hebben vooraf trainingen kunnen volgen om de blokkades te oefenen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het risico om gearresteerd te worden.

De eerste actievoerders waren voor het opkomen van de zon al in Amsterdam. Ook in onder meer Berlijn en Parijs zijn demonstraties gemeld. Hun werkwijze: het lamleggen van het verkeer. Hun motief: aandacht vragen voor de klimaatproblemen.

Extinction Rebellion stelt dat de overheden de ernst van de klimaatcrisis moeten erkennen en daarnaar moeten handelen. "Met de ernstige disruptie van deze verkeersader op de binnenring van Amsterdam maakt Extinction Rebellion de politiek duidelijk dat de grootste bedreiging van de planeet en het leven op aarde serieus moet worden genomen."

'Draagvlak wordt steeds groter'

Vorige protesten van Extinction Rebellion in het buitenland zorgden voor een grote opkomst en, onvermijdelijk, veel aanhoudingen. Zo werden in Londen in april volgens de politie meer dan achthonderd mensen opgepakt.

Ook als wordt gekeken naar de scholierenstakingen voor het klimaat, geïnspireerd op de Zweedse Greta Thunberg, én de reguliere protesten waar soms tienduizenden mensen op afkwamen, kan gesteld worden dat het draagvlak de afgelopen periode groter is geworden. Dit wordt beaamd door Extinction Rebellion, die daar wel bij zegt dat deze acties niet tot de gewenste resultaten hebben geleid.

De activisten in Amsterdam zwaaien met vlaggen. (Foto: NU.nl/Michael Royall)

Politici uitgenodigd om in gesprek te gaan

Thunberg haalde vele nieuwskoppen door tijdens de VN-top vernietigend te spreken over het niet toereikende klimaatbeleid. Zo stelde ze dat "er alleen over geld wordt gepraat" en ze van haar jeugd is beroofd.

Ook Extinction Rebellion wil maandag met politici in gesprek en heeft de leden van de Eerste en Tweede Kamer uitgenodigd. Of een politicus hierop in zal gaan, is niet bekend. Een van de doelen van de activisten is in ieder geval wel bereikt, namelijk het krijgen van aandacht voor het klimaat.