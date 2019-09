Strafrechtadvocaat Derk Wiersum is woensdagochtend in een rustige straat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten door een jonge, nog onbekende man. Terwijl de hulpdiensten massaal uitrukten in een poging het leven van de 44-jarige vader te redden, vluchtte de dader te voet. De gebeurtenissen van minuut tot minuut.

Rond 7.30 uur: Strafrechtadvocaat Wiersum verlaat zijn woning en wordt op straat onder vuur genomen.

Buurtbewoners zullen later verklaren dat ze even na 7.30 uur knallen hoorden. Eén persoon zag zelfs iemand in een capuchontrui voorbijrennen.

7.41 uur: De hulpdiensten worden gealarmeerd vanwege een schietpartij aan de Imstenrade in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Een traumahelikopter rukt uit.

8.18 uur: De politie kan bevestigen dat een persoon neerschoten is en dat de schutter te voet is gevlucht.

Ook gaat rond die tijd het gerucht dat het slachtoffer in kwestie Derk Wiersum is. Hij staat vooral bekend als advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het proces rond Ridouan Taghi.

8.40 uur: De politie komt met het bericht dat het slachtoffer van het schietincident aan zijn verwondingen is overleden.

9.00 uur: Media maken op basis van meerdere bronnen bekend dat Wiersum inderdaad het slachtoffer was en dat hij met zijn vrouw en twee kinderen in Buitenveldert woonde.

9.27 uur: De politie bevestigt dat het om strafrechtadvocaat Wiersum gaat. "Het onderzoek is in volle gang."

9.45 uur: Een politiewoordvoerder komt ter plaatse. Het zou gaan om één schutter die door ooggetuigen tussen de zestien en twintig jaar oud wordt geschat. Hij is te voet gevlucht.

Op de plaats delict is het een komen en gaan van agenten. Niet alleen de plek rond de schietpartij is ruim afgezet, maar ook een gedeelte langs de waarschijnlijke vluchtroute.

Rechercheurs kruipen op handen en voeten langs de bosjes op zoek naar mogelijke sporen. Of dit resultaat heeft opgeleverd, wordt niet duidelijk.

De technische recherche op zoek naar sporen langs de vluchtroute. (Foto: NU.nl/Joris Peters)

Het duurt niet lang voor de condoleances binnenstromen. Niet alleen diverse advocatenkantoren, maar ook de rechtbanken, het Openbaar Ministerie (OM) en korpschef Erik Akerboom maken in de loop van de dag hun afschuw kenbaar. Al snel wordt de liquidatie van Wiersum een aanval op de rechtsstaat genoemd. Het is de eerste keer in Nederland dat de advocaat van een kroongetuige is doodgeschoten.

Wiersum wordt door collega's omschreven als intelligent, vriendelijk en kundig. "Maar bovenal een echtgenoot en vader", aldus collega-advocaat Bart Swier.

Grapperhaus later bij Algemene Politieke Beschouwingen

10.32 uur: Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat snel naar zijn ministerie om zich te laten bijpraten over de liquidatie. Hij mist hierdoor een deel van de Algemene Politieke Beschouwingen.

10.37 uur: Premier Mark Rutte laat in een eerste reactie weten dat hij de berichten "zeer verontrustend" vindt.

11.00 uur: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema komt met een eerste reactie op de schietpartij. "Dit is een afschuwelijke moord op een vader, een advocaat, een Amsterdammer. Het is een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur die het wezen van de rechtsstaat aantast."

De burgemeester laat zich bijpraten bij de plaats delict, alvorens ze richting de gemeenteraad vertrekt. Hier wordt een minuut stilte in acht genomen. De partijen willen snel een debat.

Ook in de rechtbank van Amsterdam zijn mensen bijeengekomen. Collega's van Wiersum, officieren van justitie en rechters spreken tijdens een drukbezochte, besloten bijeenkomst wat zich die ochtend heeft voorgedaan.

Grapperhaus komt met eerste maatregel

13.45 uur: Grapperhaus laat weten dat hij onder regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een team heeft samengesteld. Dit team met vertegenwoordigers van het OM en de politie gaat de beveiliging van de betrokken beroepsgroepen regelen.

15.00 uur: De politie laat weten met man en macht te werken aan het onderzoek en vraagt ook de hulp van het publiek.

15.45 uur: Inez Weski, de advocaat van de voortvluchtige Ridouan Taghi, zegt de speculaties over de dood van Wiersum te begrijpen, maar wil zelf niet ingaan op de zaak.

18.07 uur: De plaats delict op de Imstenrade is opgeheven. De politie installeert een tijdelijke post in de straat waar omwonenden met vragen terechtkunnen.

Nieuw dieptepunt in strijd tegen onderwereld

In verschillende praatprogramma's wordt woensdagavond teruggeblikt op wat er die ochtend in de doorgaans rustige Amsterdamse wijk is gebeurd. OM-hoofdofficier Fred Westerbeke zegt in de uitzending van Nieuwsuur dat bij de zaak-Taghi betrokken personen beveiligd worden.

Hoewel officieel alle opties nog worden opengehouden, lijkt de dood van Wiersum op een wraakactie. Het zou kunnen gaan om wraak voor B.'s verklaringen over Taghi en de liquidaties waar hij verantwoordelijk voor wordt gehouden. Westerbeke voegt hier wel aan toe dat het OM kroongetuigen wil blijven gebruiken, omdat zij een belangrijke rol hebben in strafzaken.

De dood van de strafrechtadvocaat wordt gezien als een nieuw dieptepunt in de strijd tegen de onderwereld.