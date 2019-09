Regeringsleiders uit Colombia, Peru, Ecuador en Bolivia komen vrijdag in Colombia bijeen om een oplossing te vinden voor de branden in het Amazoneregenwoud. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zal naar verwachting deelnemen via een videoverbinding, omdat hij een operatie moet ondergaan in zijn thuisland.

De bijeenkomst vindt plaats in de Colombiaanse grensstad Leticia, gelegen aan de Amazonerivier in het Amazonewoud vlak bij het drielandenpunt met Peru en Brazilië.

De landen hopen vrijdag een pact te sluiten over de bescherming van het regenwoud, dat over negen Zuid-Amerikaanse landen is verspreid. Het gaat om Brazilië, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname en Frans-Guyana. 64 procent van het gebied ligt in Brazilië.

De Peruaanse president Martín Vizcarra en de Colombiaanse president Iván Duque zeiden vorige week in een gezamenlijke verklaring dat het tijd is om de krachten te bundelen om de oerbossen te beschermen.

Dat moet volgens hen niet alleen een reactie zijn op de bosbranden in Brazilië, waarmee ook de buurlanden worden geconfronteerd. Zo staat in Bolivia ook ten minste 10.000 vierkante kilometer aan bos in brand. "Het beleid moet gebaseerd zijn op een langetermijnvisie op hoe we ontbossing in de toekomst kunnen voorkomen", aldus Vizcarra en Duque.

Bolsonaro mikpunt van kritiek

Het aantal branden in het Amazonegebied ligt momenteel 83 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldde het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum INPE onlangs. Het gaat om het grootste aantal bosbranden sinds 2010. Volgens Braziliaanse milieudeskundigen is het hoogtepunt nog niet bereikt.

De Braziliaanse president ligt internationaal onder vuur vanwege de branden in zijn land. Volgens milieuorganisaties zijn de branden het gevolg van een "verwoestend milieubeleid" van Bolsonaro ten faveure van de agrarische sector.

Donderdag trok Brazilië ineens ruim 220 miljoen euro uit voor maatregelen tegen de branden. Het geld kwam beschikbaar na een onderzoek naar corruptie, de zogenoemde operatie Car Wash. Ook stelde Bolsonaro onlangs een tijdelijk verbod in op het in brand steken van bossen om land geschikt te maken voor landbouw en veeteelt.

Bolsonaro gaat wel naar VN-vergadering

Hoewel Bolsonaro vrijdag niet aanwezig zal zijn in Leticia heeft hij gezegd dat hij later deze maand wel naar de Algemene Vergadering van de VN in New York wil gaan.

"Ik zal desnoods voor de VN verschijnen in een rolstoel of op een brancard. Ik ga omdat ik over de Amazone wil praten", zei hij.