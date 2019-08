Nu de dood van Jeffrey Epstein (66) een einde heeft gemaakt aan de misbruikzaak tegen hem, zijn de pijlen gericht op zijn entourage. Eventuele handlangers van de multimiljonair zullen de dans niet ontspringen, beloven de autoriteiten.

De New Yorkse openbaar aanklager zei dat het onderzoek naar het vermeende misbruik door Epstein, waarbij mogelijk sprake was van samenzwering, nog steeds aan de gang is.

Ook William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, zei dat mogelijke handlangers van Epstein zich niet veilig moeten wanen. "De slachtoffers verdienen rechtvaardigheid. En die zullen ze krijgen."

Bovendien heeft de aanklager een federale rechter gevraagd om de omstreden deal die Epstein begin deze eeuw met het openbaar ministerie in Florida sloot ongeldig te verklaren. Dit zou de autoriteiten meer macht geven om achter zijn vermeende handlangers aan te gaan.

Epstein werd verdacht van tientallen misbruikgevallen Epstein werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Hij zou ook meisjes hebben betaald om anderen aan hem te introduceren. Tijdens 'massagesessies' zou hij hen vervolgens hebben gedwongen seksuele handelingen te verrichten. De multimiljonair, die rijk werd als vermogensbeheerder voor miljardairs, had huizen in New York en Parijs en een privé-eiland in de Maagdeneilanden. Het Franse openbaar ministerie maakte maandag bekend te zullen onderzoeken of hij zijn misbruikpraktijken ook in Frankrijk uitvoerde.

Prominente namen duiken op in getuigenverklaringen

In dat onderzoek duiken namen op van zakenlieden, politici en advocaten die genoemd zijn door getuigen en het risico lopen aangeklaagd te worden door justitie.

Daarnaast omringde Epstein zich graag met allerlei machtige en rijke figuren. Onder anderen Bill Clinton en Donald Trump waren graag geziene gasten op feestjes van Epstein in zijn villa in Palm Beach. Voor alle duidelijkheid: zowel Clinton als Trump is nooit beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag met betrekking tot de misbruikactiviteiten van Epstein.

Wie waren Epsteins machtige vrienden, assistenten en vermeende handlangers? NU.nl zet de belangrijkste namen op een rij.

Vermeend partner in crime Ghislaine Maxwell





Jeffrey Epstein samen met Ghislaine Maxwell tijdens een benefietgala in New York in 2005. (Foto: Getty Images)

De Britse dochter van de beroemde en rijke uitgever Robert Maxwell en de voormalige vriendin van Epstein. In een reeks vrijgegeven rechtbankdocumenten wordt zij genoemd als hulpje van Epstein bij zijn seksueel misbruik. Haar vermeende rol was om onder andere meisjes te regelen voor Epstein. Op dit moment ontbreekt van haar elk spoor.

Maxwell is een bekend socialite met een beroemd netwerk. Zij zou Epstein hebben voorgesteld aan veel van haar rijke en machtige vrienden, onder wie de voormalige Amerikaans president Clinton en de Britse prins Andrew.

Volgens The Washington Post duurde de romance tussen Epstein en Maxwell slechts een paar jaar. Toch bleef zij daarna lang met hem samenwerken. Voormalige medewerkers van Epstein beschrijven Maxwell als degene die toezicht hield op Epsteins huis en personeel in Palm Beach.

Een van Epsteins vermeende slachtoffers, Virginia Roberts Giuffre (36), getuigde in 2015 dat Epstein haar op vijftienjarige leeftijd als "seksslavin" hield en dat Maxwell zijn assistente was.

Volgens een ander slachtoffer van Epstein is zij misbruikt door zowel Maxwell als Epstein. Ook andere meisjes stellen door het tweetal te zijn misbruikt. In veel van die verhalen vonden de seksuele handelingen plaats tijdens massages. Onder anderen Giuffre zegt dat ze zo in de val is gelokt.

De 57-jarige Maxwell heeft alle beschuldigingen ontkend en noemde Giuffre een leugenaar.

De Britse prins Andrew

Giuffre getuigde onder meer dat zij op minderjarige leeftijd seks had met de Britse prins Andrew. In vrijgegeven rechtbankdocumenten is een foto opgenomen waarop de prins zijn arm om het middel van Giuffre geslagen heeft.

In 2001 zei een andere vrouw al dat zij door Epstein en Maxwell was gedwongen om seksuele handelingen met prins Andrew uit te voeren in Epsteins herenhuis in New York. Daarbij zou Giuffre ook aanwezig zijn geweest.

Buckingham Palace heeft de beschuldiging van seksueel misbruik door de hertog van York herhaaldelijk en met klem ontkend.

Zakenpartner Les Wexner

De vaste zakelijke partner van Epstein en topman en oprichter van L Brands, het moederbedrijf van onder andere lingeriemerk Victoria's Secret. Epstein beheerde jarenlang het geld van de miljardair. Wexner is de enige cliënt van Epstein wiens naam bekend is. Opvallend was dat hij slechts na een paar jaar volledige zeggenschap over Wexner's fortuin kreeg.

De twee zouden jarenlang hechte vrienden zijn geweest. Epstein zou op een gegeven moment miljoenen dollars hebben ontvangen van de lingerietycoon. Ook kwamen een privévliegtuig en twee huizen, die eerst van Wexner waren, in handen van Epstein.

Na de arrestatie van Epstein zei Wexner dat hij de banden met de zakenman twaalf jaar geleden al had verbroken en dat hij niet op de hoogte was van diens criminele gedrag. Ook verklaarde hij dat Epstein grote sommen geld van hem had gestolen.

Er is één slachtoffer van Epstein dat verklaard heeft dat hij haar heeft misbruikt in het huis van Wexner.

Les Wexner tijdens een gala-avond voor parfum in New York in 2016. (Foto: Getty Images)

Politici George Mitchell en Bill Richardson

In haar verklaringen zei Giuffre dat ze een keer door Epstein werd gestuurd om seks te hebben met de voormalige Amerikaanse senator George Mitchell.

Hij was van 1989 tot 1995 leider van de Amerikaanse Senaat. Mitchell was een van de belangrijkste architecten van het verdrag dat vrede bracht in Noord-Ierland. Hij was ook afgezant voor het Midden-Oosten onder voormalig president Barack Obama.

Ook stuurde Epstein Guiffre volgens haar naar Bill Richardson, een voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat New Mexico.

Zowel Mitchell als Richardson heeft alle beschuldigingen van seksueel misbruik stevig ontkend. Geen van beide mannen is aangeklaagd.

De beroemde advocaat Alan Dershowitz

Een van de beroemdste advocaten van de Verenigde Staten. Hij maakte onder andere deel uit van het team van advocaten toen O.J Simpson door de rechter werd vrijgesproken van moord.

In 2007 onderhandelde Dershowitz (80) namens Epstein met de openbaar aanklagers in Florida, wat uiteindelijk leidde tot de deal waardoor Epstein slechts dertien maanden de gevangenis in moest. Epstein werd destijds aangeklaagd op verdenking van kindermisbruik in Florida, maar werd uiteindelijk alleen in staat van beschuldiging gesteld voor het aanzetten tot prostitutie.

Giuffre heeft verklaard dat zij seksuele handelingen moest verrichten bij Dershowitz, een aantijging die de advocaat stellig heeft ontkend.

Jeffrey Epstein samen met Alan Dershowitz in 2004. (Foto: Getty Images)

De naamloze assistenten

In de aanklacht tegen Epstein stond ook dat hij hulp kreeg van zijn medewerkers. Zij zouden meisjes in contact hebben gebracht met Epstein en seksafspraken tussen hen hebben geregeld. In het document komen drie werknemers naar voren die een rol zouden hebben gespeeld in de periode dat Epstein zijn slachtoffers misbruikten. Hun identiteit is echter niet bekendgemaakt.

Werknemer `1: Was gevestigd in New York en werd door Epstein aangestuurd om afspraken voor hem te regelen met meisjes in zijn herenhuis op Manhattan. Af en toe ging het daarbij om minderjarige meisjes.

Werknemer 2 en 3: Zij waren beiden assistenten van Epstein en waren ook beiden verantwoordelijk voor het plannen van seksuele ontmoetingen met meisjes in Epsteins villa in Palm Beach.