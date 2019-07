Gevonden botresten in het Vaticaan, een raadselachtige anonieme brief en lege graven. De bizarre gebeurtenissen blijven elkaar opvolgen in de vermissingszaak rond de Italiaanse Emanuela Orlandi. Het vijftienjarige fluitspelende meisje verdween in 1983 spoorloos in Rome. Ruim 36 jaar later is het nog altijd een mysterie.

Het is op een zwoele zomeravond rond 19.00 uur als de tiener vertrekt bij haar fluitles, die ze krijgt bij een muziekschool in Rome. De bushalte is de laatste plek waar ze wordt gezien.

Emanuela is de dochter van Ercole Orlandi, die werkzaam is in het Vaticaan, en Maria Orlandi. Ze heeft een oudere broer Pietro. Hij zal later in een interview met BBC zeggen dat ze een hechte band hadden. "We hielden allebei van muziek. Voor haar verdwijning probeerde ze me een stuk van Chopin aan te leren."

Hij herinnert zich dat ze op 22 juni, de dag van haar verdwijning, ruzie kregen over het feit dat hij niet meewilde naar haar muziekles, omdat hij andere afspraken had. "Ze sloeg de deur dicht en liep weg. Dat is de laatste herinnering die ik aan haar heb", aldus Pietro, die zegt zich af te vragen wat er was gebeurd als hij die dag wél met haar was meegegaan.

Pietro Orlandi tijdens een demonstratie voor de coldcasezaak. (Foto: Getty)

Politie heeft weinig aanwijzingen

Haar familie slaat al snel alarm als Emanuela niet terugkeert van haar fluitles. De politie probeert de boel eerst nog te sussen door te suggereren dat ze bij vrienden is, maar nog geen 24 uur later wordt het meisje toch als vermist genoteerd.

De politie heeft maar weinig aanwijzingen. Ze lijkt in rook te zijn opgegaan, zo wordt later aan verschillende media geschetst. Er zijn onbevestigde berichten over dat de tiener in een donkere auto is gaan zitten, maar uit deze mogelijke aanwijzing is niets gekomen.

De begraafplaats waar donderdag is gezocht naar de tiener. (Foto: AFP)

Verschillende theorieën doen de ronde

In de periode na de verdwijning doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou Emanuela zijn ontvoerd om de Turkse Mehmet Ali Agca vrij te krijgen. Hij schoot twee jaar eerder wijlen paus Johannes Paulus II neer en zat ten tijde van de verdwijning van de tiener vast.

Haar verdwijning wordt soms in één zin genoemd met die van Mirella Gregori. Deze eveneens vijftienjarige verdween veertig dagen voor Emanuela in Rome. Ook zij was een inwoner van Vaticaanstad. Er is nooit bewijs gevonden dat de verdwijningszaken aan elkaar gelinkt zijn.

'Emanuela slachtoffer van hooggeplaatste figuren binnen Vaticaan'

Ook wordt gesuggereerd dat Emanuela slachtoffer is geworden van hooggeplaatste figuren binnen het Vaticaan. De voormalige vriendin van maffiabaas Enrico De Pedis wees in 2008 naar aartsbisschop Paul Marcinkus, het vroegere hoofd van de bank van het Vaticaan. Hij moest in 1989 na een schandaal aftreden. In 2011 zei een oud-lid van de bende van De Pedis dat het meisje was ontvoerd om geld terug te krijgen dat de maffiabaas in de Vaticaanse bank had gestoken. Haar lichaam zou in het graf van De Pedis liggen.

Voor geen van deze suggesties of geruchten is bewijs gevonden. Het graf van de maffiabaas is in 2012 geopend, maar er is niets aangetroffen van het meisje.

Wanneer er botten worden gevonden, klinkt de naam van het meisje weer. Zo ook in oktober vorig jaar, als klusjesmannen menselijke resten vinden bij renovatiewerkzaamheden. Een maand later blijkt dat de botten van voor 1964 zijn en bovendien van een man zijn geweest.

“Kijk daar waar de engel wijst” Anonieme brief

Advocaat van familie krijgt mysterieuze brief

De recentste ontwikkeling in de zaak vindt donderdag plaats. Twee graven, waar eigenlijk twee Duitse prinsessen in zouden moeten liggen, zijn geopend nadat de advocaat van de familie Orlandi een brief krijgt met een tip.

De anonieme tipgever beschrijft dat de familie moest kijken "waar de engel wees", verwijzend naar een standbeeld van een engel bij de graven. Echter, blijkt donderdag, zijn deze graven compleet leeg.

Het is niet bekend waar de overblijfselen van de Duitse prinsessen Sophie von Hohenlohe en Carlotta Frederica of Mecklenburg wél zijn. Of wellicht zijn ze vergaan.

Familie Orlandi hoopt op antwoorden

Wel is meteen duidelijk dat de resten van Emanuela zich niet in een van de graven bevinden. Pietro hoopte hier al op: de moeder van de tiener woont op enkele honderd meters afstand van de begraafplaats. Hoewel de man graag duidelijkheid wil over het lot van zijn zusje, had hij een eventuele vondst te wrang gevonden.

Het is niet bekend wat de volgende stap is in de cold case. Zowel de moeder als de broer van Emanuela willen graag dat de zaak wordt opgelost. Voor de vader van de tiener is het al te laat: hij is ruim tien jaar geleden overleden zonder te weten te komen wat er met zijn dochter is gebeurd.

De vermissingsposter van Emanuela. (Foto: Getty).