Vrijdagmiddag (5 juli) begint voor het zuiden van het land de zomervakantie. Daarmee neemt ook de zomerdrukte op Schiphol toe. De luchthaven heeft verschillende maatregelen genomen om de toestroom aan reizigers te kunnen verwerken. Zo gaat Schiphol met de vakantiedrukte om.

Aankomst op Schiphol

Een weekje naar de Canarische Eilanden, of drie weken rondtrekken in Noord-Amerika. Veel mensen hebben hun vakantieplannen al maanden geleden gemaakt en die worden de komende twee maanden uitgevoerd.

De vakantie begint voor veel mensen op Schiphol en de luchthaven verwacht van 6 juli tot 1 september in totaal 12,8 miljoen passagiers te verwerken. Dat is bijna 1 procent meer dan tijdens de zomerperiode van vorig jaar.

De vakantieperiode is nog niet eens officieel begonnen of de drukte op Schiphol is al te merken. Een wirwar van mensen probeert zijn of haar weg te vinden naar de vertrekhal, de parkeerplaats of het treinstation.

De drukste dag op de luchthaven is naar verwachting begin augustus, als de stroom van vertrekkende en de weer van vakantie terugkerende passagiers samenvalt. Dan verwacht Schiphol 233.000 reizigers per dag te verwerken.

Om de aankomende reiziger genoeg parkeerruimte te bieden, zijn er deze zomer op P3 van Schiphol, waar je je auto lang kan laten staan, drieduizend extra plekken beschikbaar. Waar TUI- en Transavia-reizigers eerder hun koffer al op de parkeerplaats achter konden laten om naar het vliegtuig te laten vervoeren, is die mogelijkheid er nu ook voor KLM-passagiers.

Op de drukste dagen verwacht Schiphol 233.000 reizigers. (Foto: ANP)

In de vertrekhal

Eenmaal in een van de drie vertrekhallen aangekomen, lijken veel mensen meteen te weten welke richting ze op moeten gaan. Maar voor wie er totaal niet uitkomt, zijn er de selfservice informatiepunten. Daar kunnen reizigers met een videoverbinding contact leggen met een medewerker en als ze dan nog niet geholpen kunnen worden, komt een medewerker naar de vragensteller toe, zodat diegene niet zelf op zoek hoeft naar een servicebalie.

Ten opzichte van de winterperiode zet Schiphol in de zomerperiode 15 procent meer personeel in. Ook op sociale media staat Schiphol de hele dag klaar voor de passagiers en om de systemen tijdens een storing snel weer op gang te krijgen, zijn ook 24 uur per dag monteurs beschikbaar.

Schiphol maakt ook gebruik van de hulp van oud-werknemers die het nog leuk vinden om de luchthaven te helpen. "Ze zijn heel erg bereid om mensen te helpen en van extra informatie te voorzien", zegt Miriam Hoekstra, directeur Airport Operations van Schiphol.

"Oud-werknemers van Schiphol zijn erg bereid om nog te helpen", aldus Miriam Hoekstra, directeur Airoport Operations van Schiphol. (Foto: ANP)

Inchecken

Wie in vertrekhal 2 en 3 moet zijn, heeft geluk. Doordat daar gebruik wordt gemaakt van een CT-scan kost het minder tijd om in te checken. Bepaalde bagage hoeft niet meer los uit de koffer te worden gehaald, de CT-scan controleert alles.

"We zijn er ontzettend blij mee. Voor de passagiers is het minder gedoe en voor de beveiligers is het ook fijn omdat ze beter weten waar ze op moeten letten", vertelt Wilma van Dijk, bij Schiphol directeur op het gebied van veiligheidscontroles.

In vertrekhal 1 staan die CT-scans nog niet. De bedoeling is dat de scans daar, na een grote verbouwing, in 2020 ook komen te staan.

Voor de reizigers die naar Azië afreizen met de maatschappij Cathay Pacific kan de paspoortcontrole sneller gaan dan voorheen. Schiphol test op vluchten van Cathay Pacific met gezichtsherkenning. Zowel bij de paspoortcontrole als bij het boarden moet dit de snelheid verhogen.

De paspoortcontrole door middel van gezichtsherkenning is nog slechts een test en passagiers op vluchten van Cathay Pacific zijn vrij om daarvoor te kiezen of toch voor de traditionele paspoortcontrole te gaan.

Schiphol is twee jaar geleden met inchecken door middel van gezichtsherkenning begonnen en het is de bedoeling dat dit uiteindelijk op de hele luchthaven gaat gebeuren. "Maar we moeten eerst weten of de passagier het fijn vindt en we moeten wachten op de besluitvorming daarover", legt Van Dijk uit. "We verwachten dat dat voor het einde van het jaar duidelijk is."

Problemen met inchecken

Sta je in de rij om in te checken voor je vlucht, slaat de schrik ineens toe: paspoort vergeten, het reisdocument dat noodzakelijk is om mee te gaan op een intercontinentale vlucht.

"Het klinkt als een inkopper, maar we drukken mensen echt op het hart: neem je identiteitsbewijs mee en controleer of het nog geldig is", zegt Pascal Wolf, brigadecommandant Grensbewaking van de Koninklijke Marechaussee.

Voor de mensen die toch geen of een ongeldig paspoort mee hebben genomen naar de luchthaven heeft Schiphol een oplossing: het noodpaspoort. In totaal geeft de marechaussee jaarlijks elfduizend noodpaspoorten uit op Schiphol. Landelijk komen daar nog eens vijfduizend bij. "Als alles meezit, moet het lukken om dat noodpaspoort binnen een half uur te maken", zegt Wolf.

Bij het inchecken controleert de marechaussee ook of iemand geen boetes heeft openstaan. Als dat wel het geval is, dient iemand die direct te betalen. "Je kunt bij ons pinnen", lacht Wolf. In totaal inde de marechaussee vorig jaar 1,4 miljoen euro aan openstaande boetes op Schiphol.

Boarden en vliegen

Eenmaal ingecheckt wacht alleen nog het boarden voor de vakantieganger daadwerkelijk de lucht in kan gaan.

Schiphol ziet de meivakantie als "goede graadmeter" voor de zomerperiode. Die meivakantie is volgens Schiphol "zonder noemenswaardige problemen" verlopen en dus "zien we de komende periode met veel vertrouwen tegemoet", aldus Wolf.