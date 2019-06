De elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden zit er bijna op. 195 kilometer lang werd hij vrijwel continu aangemoedigd door enthousiaste toeschouwers. Meter voor meter nadert hij het einde. Zijn woordvoerder noemt het "bizar" hoe Van der Weijden door Friesland ontvangen is.

Op elke kilometer van de Elfstedentocht die Van der Weijden zwemt, voltrekt zich hetzelfde tafereel. "Maarten, Maarten", klinkt het als de zwemmer in aantocht is. Gevolgd door geklap, gejoel en diverse andere aanmoedigingen.

Maar toeschouwers moeten lang wachten voor ze een glimp van Van der Weijden kunnen opvangen. Uren voordat de olympisch kampioen van 2008 voorbij zwemt, vormen zich al verkeersopstoppingen en staan honderden meters aan auto's geparkeerd in de berm.

Dat wachten is door het mooie weer geen straf, al is het in de volle zon de laatste twee dagen wel wat warm.

Bij het zien van het eerste bootje begint het gejuich

Maar uiteindelijk staat het publiek daar natuurlijk om Van der Weijden te zien, die bezig is met zijn lange tocht. Zodra het eerste bootje - het vaartuig van de provincie Friesland dat wat verder vooruit vaart - te zien is, begint het gejuich al. Daarna duurt het nog zeker enkele minuten totdat Van der Weijden daadwerkelijk langs zwemt.

"De boot van de provincie is verantwoordelijk voor de vaarweg waar Maarten zwemt en die zorgt ervoor dat die vaarweg vrij wordt gehouden", vertelt Fulco Buijs, nautisch teamleider tijdens de elfstedenzwemtocht.

Daarachter vaart een elektrische boot, waar Van der Weijden volgens Buijs "blind" achteraan zwemt. "Dat is de boot die voor Maarten de route bepaalt."

Begeleiders mee die Van der Weijden 'volledig vertrouwt'

Als Van der Weijden zelf voorbij is gezwommen, dan lopen of fietsen veel toeschouwers nog een stukje met hem mee. Enthousiast moedigen ze hem aan.

Ze zien lang niet altijd dat achter de zwemmer nog drie bootjes varen, waarop in totaal acht begeleiders varen. Er zijn dag en nacht begeleiders bij Van der Weijden aanwezig. Aangezien zij wat meer slapen dan de zwemmer zelf, is er een dag- en een nachtploeg.

Die begeleiders zijn mensen die Van der Weijden "volledig vertrouwt", zegt Christel Veld, een van de woordvoerders van Van der Weijden. "Hij heeft de afgelopen maanden op dagelijkse basis met hen over de tocht gesproken."

Van der Weijden hield zwempak aan tijdens slapen

Een van de vier achtervolgende bootjes is een kram waarop volgens Buijs allerlei praktische faciliteiten aanwezig zijn. "Denk aan een keuken, een toiletje en een koelkast", zegt Buijs. "Het is een wat grotere sloep, waarop ook zijn vrouw en Maartens coaches zitten."

Daarnaast is er ook een persboot, waarop journalisten de tocht van Van der Weijden kunnen volgen. Net als een 'slaapboot'. "Daarop staat een tentje, met daarin een matras en deken. Daar heeft Maarten de afgelopen nachten in geslapen", legt Buijs uit.

Van der Weijden ging de afgelopen dagen gewoon met zijn zwempak aan zijn bed in. "Het beddengoed wordt wel elke dag verschoond, dus hij heeft elke nacht in een schoon bed geslapen", zegt Buijs.

'Belangrijkste dat hij zo snel mogelijk kan rusten'

Dat slapen hoeft voor Van der Weijden niet meer op een boot. Het ziet ernaar uit dat hij de finish gaat halen, nadat hij vorig jaar bij zijn eerste poging was gestrand. Toch durft zijn woordvoerder er nog niet al te veel op te hopen. "Er kan nog van alles gebeuren, dus ik durf het pas te geloven als het zover is", zegt Veld.

"Maar als hij is aangekomen, is het belangrijkste dat hij snel kan gaan rusten." Veld wil ook dan pas echt terugblikken op de tocht. Eén ding wil ze al wel kwijt: "Het is bizar hoe Friesland Maarten ontvangen heeft."