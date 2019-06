De elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, die hij voor de tweede keer doet, begint vrijdagmiddag om 17.30 uur in Leeuwarden. In diezelfde stad ligt na 195 kilometer ook de eindstreep. Tussendoor zwemt Van der Weijden onder meer door de Friese meren en onder het bruggetje van Bartlehiem. Zo ziet zijn route eruit.

Doorkomsttijden Maarten van der Weijden Leeuwarden (start), vrijdag 17.30 uur

Sneek, vrijdag 22.15 uur

IJlst, zaterdag 0.00 uur

Sloten, zaterdag 5.00 uur

Stavoren, zaterdag 13.40 uur

Hindeloopen, zaterdag 18.00 uur

Workum, zaterdag 20.20 uur

Bolsward, zondag 0.40 uur

Harlingen, zondag 10.20 uur

Franeker, zondag 13.40 uur

Dokkum, maandag 10.20 uur

Leeuwarden (finish), maandag 19.30 uur

De elfstedenzwemtocht van Van der Weijden begint vrijdag om 17.30 uur in Leeuwarden. Voordat hij het water in duikt is er een voorprogramma van een uur.

Als Van der Weijden in de Swettehaven in Leeuwarden eenmaal in het water ligt, zwemt hij via de Zwette door naar Sneek. De verwachting is dat hij daar rond 22.15 uur aankomt. Van der Weijden heeft er dan 19 kilometer op zitten.

Ruim twee uur voordat Van der Weijden Sneek aandoet, begint om 20.00 uur een avondprogramma, dat onder meer bestaat uit toespraken van twee artsen en een optreden van zanger Syb van der Ploeg.

De route van de elfstedenzwemtocht. (Bron: Frank Brinkhuis)

Sneek, IJlst en Sloten

Sneek is ook de eerste plaats waar Van der Weijden gezelschap krijgt van meezwemmers. In elke stad zwemmen ze 2 kilometer met hem mee.

Van Sneek gaat het door de Geeuw naar IJlst, waar Van der Weijden rond middernacht aankomt. Het is dan ook donker en als Van der Weijden in de nacht van vrijdag op zaterdag van IJlst naar Sloten zwemt, hoopt hij op veel verlichting van tractoren langs de kant. "Ik hoop dat boeren er weer massaal bij zijn om me bij te schijnen", zei hij tegen het Friesch Dagblad.

Het is de bedoeling dat Van der Weijden zaterdagochtend om 5.00 uur aankomt in Sloten. De openwaterzwemmer bereikt die plaats via de Wijde Wijmerts en de Nauwe Wijmerts, De Ie, het Slotermeer en het Slotergat.

Stavoren

Vanaf Sloten moet Van der Weijden zaterdagochtend een stukje terugzwemmen naar het noorden, weer het Slotermeer op. Door westwaarts te zwemmen hoopt hij, via een aantal andere Friese meren, zaterdagmiddag Stavoren te bereiken.

Het is de bedoeling dat hij daar rond 13.40 uur aankomt. Bij het bereiken van Stavoren heeft Van der Weijden er 65 kilometer op zitten.

Nabij Stavoren zwemmen veel meer mensen met Van der Weijden mee. De zwemmers die in elke stad 2 kilometer meezwemmen zijn geoefend, maar in Stavoren doen mensen mee die dat niet zijn.

In totaal zwemmen daar ruim zevenhonderd mensen met de olympisch kampioen van 2008 mee. Van der Weijden kan 500 meter genieten van de aanwezigheid van zoveel mensen in het water. Daarna vervolgt hij zijn elfstedenzwemtocht naar Hindeloopen.

Van der Weijden hoopt in de nachten weer op massale steun van toeschouwers. (Foto: ANP)

Hindeloopen, Workum en Bolsward

De vier uur van Stavoren naar Hindeloopen is praktisch naast het IJsselmeer, maar in het meer zal Van der Weijden zich niet begeven. Het is de bedoeling dat Van der Weijden rond 18.00 uur Hindeloopen zal bereiken, waarna hij doorzwemt naar Workum.

Ook hier is een avondprogramma en Van der Weijden komt daar rond 20.20 uur aan. Vervolgens zet hij zijn tocht voort naar Bolsward, via de Workumer Vaart.

Als de nacht van zaterdag op zondag net begonnen is, komt Van der Weijden aan in Bolsward (0.40 uur). Daar wordt de Nacht van Bolsward gehouden. Het feest in Bolsward is op het Marktplein, maar als Van der Weijden aankomt, zullen de feestvierders naar het Kruiswater gaan, om Van der Weijden daar aan te moedigen.

Harlingen en Franeker

In of kort na Bolsward passeert Van der Weijden de 100-kilometergrens. Daarna zwemt hij weer westwaarts richting Harlingen. Over zijn tocht van Bolsward naar Harlingen zal Van der Weijden de hele nacht doen, want hij wordt pas tegen 10.30 uur in Harlingen verwacht.

Vanaf Harlingen zwemt Van der Weijden weer landinwaarts, in de richting van Franeker. Als alles volgens plan verloopt, komt hij daar zondagmiddag om 13.40 uur aan.

Van der Weijden in Sneek tijdens zijn vorige elfstedenzwemtocht. (Foto: ANP)

Naar Dokkum, het zwaarste deel

Met het verlaten van Franeker begint voor Van der Weijden het misschien wel zwaarste deel van de tocht. Hij heeft dan inmiddels al 130 kilometer achter de rug en pas na bijna 30 kilometer volgt de volgende stad.

Die stad, de op een na laatste die de zwemmer aan doet, is Dokkum. Het is de plaats die hij vorig jaar, tijdens zijn eerste poging om de elfstedentocht te zwemmen, net niet haalde.

Wel zwemt Van der Weijden op dat zware deel van de tocht onder het bruggetje van Bartlehiem door. De brug zal waarschijnlijk vol staan met mensen die Van der Weijden aanmoedigen.

Als Van der Weijden het dit keer wel volhoudt, komt hij na de derde nacht zwemmen maandagochtend rond 10.20 uur aan in Dokkum. Vanaf daar moet hij nog 20 kilometer terug zwemmen naar Leeuwarden, waar na 195 kilometer in het meer de Grote Wielen maandag rond 19.30 uur de eindstreep is.