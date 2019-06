Het leek zo'n kleine maatregel, toen in januari de Haringvlietsluizen open werden gesteld om zout Noordzeewater het zoete Haringvliet in te laten stromen. Maar uiteindelijk moeten ecosystemen in heel West-Europa daarvan profiteren. Een verhaal over waarom het Haringvliet de "voordeur van Europa" is.

"Echt?! Dat is fantastisch nieuws! De voordeur van het stroomgebied van de Rijn gaat eindelijk open." Dat was de reactie die André Breukelaar, visexpert van Rijkswaterstaat, ontving toen hij in het buitenland vertelde dat de sluizen van het Haringvliet op een kier zouden worden gezet, waardoor zout Noordzeewater het Haringvliet in zou kunnen stromen.

Inmiddels is het ruim vijf maanden geleden dat de sluizen van het Haringvliet - in beheer bij Rijkswaterstaat - regelmatig een stukje worden opengezet, waardoor het zoute zeewater de voormalige zeearm in kan stromen.

De eerste trekvissen, zoals zalm en forel, maken nu gebruik van het opengestelde Haringvliet om uiteindelijk in de Rijn, verder stroomopwaarts, voor nageslacht te zorgen. Ook de paling krijgt door het zogeheten Kierbesluit de kans om het Haringvliet op te trekken.

Visetende vogels komen door trekvissen naar Haringvliet

Ze zijn niet te zien, want het gebeurt allemaal onder water, maar over niet al te lange tijd zouden de eerste gevolgen zichtbaar moeten zijn van de trekvissen die het Haringvliet weer aandoen via de Noordzee.

"Grotere aantallen jonge vissen heeft zijn weerslag op visetende vogels. Misschien op termijn zelfs wel op de zeearend, de visarend en zwarte wouw", zegt Ted Sluijter, boswachter van Natuurmonumenten op de Zuid-Hollandse eilanden, terwijl jagende sterns vanaf het Haringvliet richting de Noordzee vliegen.

De trekvissen die al die soorten lokken, konden decennialang niet meer in het Haringvliet komen via de Noordzee. Vanaf begin jaren zeventig vormde de Haringvlietdam een barrière tussen de zoute Noordzee en het zoete Haringvliet.

Die barrière leverde veiligheid op, want bij storm kon het Noordzeewater niet meer tot ver in de zeearm worden gedrongen en daarmee de dijken onder druk zetten. Maar het leverde dus óók minder diversiteit op.

Het inmiddels brakke water van het Haringvliet.

Waterkwaliteit in stroomgebied van Rijn sterk verbeterd

De Nieuwe Waterweg, bij Rotterdam, is een alternatief voor de trekvissen, maar vissen als zalm en zeeforel willen dezelfde route gebruiken, die ze hebben gevolgd bij hun weg naar zee.

Meestal is dat het Haringvliet. Maar ook intensieve scheepvaart in het Rotterdamse havengebied zorgt er mogelijk voor dat veel vissen die route mijden.

Ook zijn ze vaak niet in staat om tegen de stroom in te zwemmen als de Haringvlietsluizen openstaan om overtollig zoet water te spuien in zee. "Dat spuien gebeurt met een snelheid die oploopt tot 8 meter per seconde. Daar kunnen de vissen niet tegenop zwemmen", legt visexpert Breukelaar uit.

Niet alleen door barrières als dammen en sluizen, maar ook door de verslechtering van de waterkwaliteit, veroorzaakt door zware metalen en allerlei andere stoffen afkomstig van de industrie, werd de populatie zalmen in de Rijn de laatste decennia sterk teruggedrongen.

Om de waterkwaliteit te verbeteren en de barrières voor trekvissen weg te nemen is de laatste jaren "in totaal 600 miljoen euro geïnvesteerd in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland", zegt Natuurmonumenten-boswachter Sluijter. "Maar ja, de voordeur van Europa, die het Haringvliet is, bleef tot voor kort dicht."

Het Rotterdamse havengebied heeft voor trekvissen, vanwege het scheepvaartverkeer, niet de voorkeur om de rivier op te zwemmen. (Foto: ANP)

'Door verbetering visstand krik je hele milieu op'

"Je moet het wel wat breder zien, want nu klinkt het net alsof de kier alleen mogelijk is gemaakt voor een paar visjes", vult Breukelaar aan. "Vissen zijn erg gevoelig en daardoor belangrijke indicatoren voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Als je ervoor zorgt dat vissen kunnen overleven, dan heb je veel meer gedaan. Het hele milieu is dan een stuk opgekrikt en dat is vele malen belangrijker dan alleen de vis."

Voor het verbeteren van de leefomgeving van het Haringvliet is dus begin dit jaar een belangrijke stap gezet, door, als de waterstanden het toelaten, de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. Langzaam is de monding van het Haringvliet - net als vroeger - brak aan het worden, maar wel wordt nauwkeurig in de gaten gehouden of het zoute water niet te ver het land instroomt.

Want het Haringvliet is niet alleen een belangrijk ecosysteem, het wordt ook gebruikt om zoet water uit te winnen door agrariërs en drinkwaterbedrijven. Daarom mag het zoute water niet verder komen dan de denkbeeldige lijn tussen Middelharnis en de rivier het Spui, zo'n 10 kilometer van de sluizen van de dam vandaan.

De Haringvlietsluizen die decennialang het Noordzeewater hebben tegengehouden en nu af en toe weer open worden gezet.

Zalm kan zich uiteindelijk weer in stand houden in Rijn

Door het openstellen van de sluizen moet de zalm zich op den duur weer zelfstandig overeind kunnen houden in het stroomgebied van de Rijn. Nu is dat nog niet het geval en worden er jaarlijks tussen de een en anderhalf miljoen zalmen uitgezet.

Om meer te leren over gedrag van vissen zijn in mei rond het Duitse Keulen 150 zalmen vrijgelaten. "Ze zijn voorzien van een zender om hun tocht richting zee te kunnen volgen", vertelt Breukelaar.

"Op sommige plekken gaat het nu al zo goed dat er geen vissen meer worden uitgezet, omdat de populatie zich daar zelf in stand kan houden", legt Breukelaar uit. "Jonge zalm die nu naar zee zwemt, blijft daar soms wel vijf jaar. Er gaat wel even tijd overheen voor ze in het Haringvliet terugkeren om stroomopwaarts voor nageslacht te zorgen."

Wordt, met de nieuwe vis- en vogelsoorten, uiteindelijk alles weer net zoals vroeger in het Haringvliet? Breukelaar zegt van niet. "Het Haringvliet heeft ook andere functies gekregen, die we ook allemaal heel belangrijk vinden. Zo staat de veiligheid bij het kieren nog steeds voorop en is de zoetwatervoorziening gewaarborgd. Zoals de situatie in 1700 was, met getijdenwerking tot in de Biesbosch, gaat het niet meer worden."