Sinds begin mei wordt Gouda geteisterd door een reeks autobranden. Vooralsnog tast de politie in het duister; een dader is nog niet gepakt. De gemeente en de politie hebben inmiddels flink wat maatregelen genomen en er zijn al een paar dagen geen auto's in Gouda afgebrand. Toch blijven Gouwenaren bang dat hún auto 's nachts in brand wordt gestoken.

Hoewel er sinds vrijdagnacht geen auto's meer zijn uitgebrand in Gouda, zit de schrik er in de stad nog altijd goed in. "Je loopt inderdaad met een vorm van angst", zegt een bewoner van de wijk Bloemendaal woensdagavond. "Je ziet ook dat niemand de auto hier meer neer durft te zetten."

De man knikt met zijn hoofd richting een lege parkeerplaats aan het Derde Coniferenhof, waar nog plek is voor zo'n zes auto's. Een grote zwartgeblakerde vlek op de stenen van de parkeerplaats herinnert aan de brand van eind mei.

Op dat moment was het nog de negende autobrand in Gouda in drie weken tijd, maar inmiddels is dat aantal dus opgelopen tot 24.

Zelf was de man uit Bloemendaal op vakantie toen de auto aan het Derde Coniferenhof afbrandde. "Ik heb wel geluk gehad, want normaal gesproken had mijn auto erbij gestaan."

De zwartgeblakerde stenen die op de brand van vorige maand wijzen.

Burgemeester verlengde periode preventief fouilleren

De gemeente Gouda en de politie namen al meerdere keren maatregelen, tot de inzet van politiepaarden aan toe. Meer surveillerende agenten, politie in burger en boa's; het hielp de afgelopen weken allemaal niet om de autobranden te voorkomen.

Woensdag verlengde de burgemeester de periode waarin de politie preventief mag fouilleren. Dat gebeurt in de wijken waar eerder autobranden waren, waaronder Bloemendaal. "Tot op heden is er nog geen verdachte opgepakt en bestaat de kans dat er nog geen einde is gekomen aan de reeks autobranden", zei burgemeester Mirjam Salet over dat besluit.

Reden voor die verlenging is volgens Salet ook dat de "maatschappelijke onrust" nog niet uit Gouda is verdwenen.

Of er al een spoor naar een dader leidt, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. Burgemeester Salet zei woensdag wel dat het preventieve fouilleren "relevante informatie", die bijdraagt aan het opsporingsonderzoek, heeft opgeleverd.

In een aantal Goudse wijken mag de politie tijdelijk preventief fouilleren. (Foto: Pro Shots)

Buurtbewoners zamelen geld in voor nieuwe auto voor 'oma'

De burgemeester sprak bij Marian Eisden, inwoner van de Goudse wijk Korte Akkeren, de hoop uit dat de dader snel gepakt wordt. Salet kwam bij Eisden op bezoek nadat haar auto medio mei was afgebrand.

Eisden was op dat moment, om 2.30 uur, nog wakker om te koken voor een grote groep mensen. "Opeens zag ik door het raam vuur. Ik dacht nog: o, daar gaat mijn auto, en ik ben naar buiten gerend", vertelt ze. De voorkant van de auto stond toen al helemaal in brand en de vlammen waren al zo hoog dat ik niks meer kon doen."

Eisden staat in de buurt bekend als oma, tante of dushi (Papiaments voor schat). Ze kookt geregeld in een buurthuis voor de wijk en helpt veel mensen bij het op de rit krijgen van hun leven. Nadat buurtbewoners hoorden dat de auto van Eisden in vlammen was opgegaan, schoten ze direct te hulp. Ze zamelden geld in zodat Eisden weer een auto aan kan schaffen.

Volgens Cor Helmond, coördinator van het buurthuis in de Walvisstraat in Korte Akkeren, wordt het geld vrijdag overhandigd aan Eisden.

'Mensen vragen zich af of zij het volgende slachtoffer zijn'

Helmond, zelf woonachtig in het noorden van Gouda, constateert dat de serie autobranden bij veel Gouwenaren voor een angstig gevoel heeft gezorgd. "In de WhatsApp-groepen in de buurten is veel meer activiteit dan normaal. Mensen vragen al snel bezorgd of anderen ook die ene opvallende zaak in de buurt hebben gezien."

Eisden vult hem aan: "Je hoort mensen zeggen: 'Als ik opsta en mijn auto staat er nog, dan ben ik blij'. En voordat mensen gaan slapen, vragen ze zich af of ze die nacht het volgende slachtoffer zullen zijn."