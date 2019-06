Op twee dagen na is het 75 jaar geleden dat de geallieerden vanuit Portsmouth begonnen aan hun tocht en strijd om West-Europa te bevrijden van de Duitse bezetters. Bijna een jaar later, op 5 mei 1945, gaf Duitsland zich in Hotel de Wereld in Wageningen over en was Nederland bevrijd. In datzelfde hotel werd maandag duidelijk hoe Nederland 75 jaar vrijheid gaat vieren.

31 augustus - Herdenking Slag om de Schelde

De viering van 75 jaar bevrijding begint op zaterdag 31 augustus in het Zeeuwse Terneuzen. Daar wordt de Slag om de Schelde groots herdacht.

Aan de oevers van de Westerschelde zal een 'Vrijheidsboulevard' worden opgebouwd, die bestaat uit zeecontainers. "Op die boulevard zal het verhaal van de Slag om de Schelde in relatie tot de bevrijding van Nederland zichtbaar worden gemaakt", vertelt Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland.

"Niet alleen Zeeland krijgt aandacht, maar ook Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Antwerpen", gaat hij verder. De Slag om de Schelde krijgt niet altijd evenveel aandacht als het gaat om de bevrijding van Nederland, maar volgens Polman kende de wekenlange strijd "onvoorstelbaar veel verliezen".

“De geallieerden leden tijdens de Slag om de Schelde onvoorstelbaar veel verliezen” Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland

Het in handen krijgen van de Westerschelde en daarmee de toevoer naar de haven van Antwerpen, was voor de geallieerden van groot belang om daarmee de bevrijding van de rest van Nederland te kunnen voortzetten.

Naast presentaties van boeken en documentaires zal er ook een vlootparade met marineschepen op de Westerschelde zijn en gaan historische vliegtuigen de lucht in.

Koning Willem-Alexander opent de start van de viering van 75 jaar vrijheid en ook hoogwaardigheidsbekleders uit Canada, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Polen, Frankrijk, België en Noorwegen zijn uitgenodigd. Regeringsvertegenwoordigers uit Duitsland zijn eveneens uitgenodigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft geen invitatie ontvangen.

12 september - Herdenking eerste bevrijde Nederlandse dorp

Het Limburgse dorp Mesch is de eerste plaats in Nederland die bevrijd werd door de geallieerden. Dat wordt op 12 september herdacht, als het precies 75 jaar geleden is dat de Amerikanen het dorp binnenreden.

Drie dagen later wordt een vrijheidsconcert gegeven op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. Op die begraafplaats in Zuid-Limburg liggen duizenden Amerikaanse geallieerde militairen.

De graven van duizenden Amerikaanse militairen op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. (Foto: ANP)

20 september - Herdenking Operation Market Garden

Hoe de herdenking van Operation Market Garden, op 20 september in en rondom Arnhem, er dit jaar precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar zeker is wel dat de bevrijdingsoperatie groots zal worden herdacht.

Elk jaar wordt de strijd om de inname van de bruggen over de Rijn bij Arnhem herdacht en ook dit jaar zal stil worden gestaan bij Market Garden. Tijdens die herdenking worden verhalen uit verschillende landen verteld en treden artiesten uit meerdere landen op. De Nederlandse artiesten die optreden, zijn André Hazes, Alain Clark en Romy Monteiro.

"Dit bijzondere herdenkingsjaar wordt aangegrepen om voor het eerst met alle verschillende landen samen stil te staan bij de Slag om Arnhem. Samen, náást elkaar. Het verlies van Arnhem was het verlies van Nederland en Europa", vertelt burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch.

Een maand later, eind oktober, wordt ook de bevrijding van Brabant herdacht, met bijeenkomsten in Den Bosch, Bergen op Zoom en Breda.

Elk jaar wordt Operation Market Garden herdacht met parachutisten die landen in de buurt van Arnhem. (Foto: ANP)

27 januari 2020 - Herdenking slachtoffers Holocaust

Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Rondom die datum wordt ook op verschillende plaatsen stilgestaan bij de slachtoffers die in Auschwitz en anders kampen vielen.

In het Nederlandse concentratiekamp Westerbork zullen rond 27 januari de namen worden voorgelezen van de 102.000 slachtoffers die vanuit Westerbork met de trein naar andere kampen werden vervoerd.

Het voorlezen van de namen gaat dag en nacht door en duurt in totaal zes dagen en vijf nachten (116 uur).

4 april 2020 - Start van de maand van de vrijheid

Vanaf begin april rijdt in iedere provincie een maand lang de zogeheten Vrijheids-express. In die touringcar worden verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding verteld. De bussen, veertien in totaal, rijden onder meer langs scholen, musea en bedrijven.

Op 4 mei is zoals elk jaar de Nationale Dodenherdenking, waarbij heel Nederland om 20.00 uur twee minuten stil is. Omdat het om een lustrumjaar gaat, zullen de herdenkingen groter zijn dan andere jaren.

Een dag later zijn er veertien Bevrijdingsfestivals en is het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Het vreugdevuur wordt volgend jaar ontstoken door minister-president Mark Rutte op het Malieveld in Den Haag.

Daarnaast worden er Vrijheidsmaaltijden door het hele land georganiseerd. Die maaltijden zijn een initiatief van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité en het Nationale Comité 4 en 5 mei wil dat in iedere Nederlandse gemeente als nieuwe traditie introduceren.

Tijdens de maaltijden spreken deelnemers met elkaar over vrijheid en ze beginnen allemaal met een gezamenlijke toost op de vrijheid.

Het Bevrijdingsvuur wordt in 2020 door premier Mark Rutte ontstoken op het Malieveld in Den Haag. (Foto: ANP)

15 augustus 2020 - Herdenking einde Tweede Wereldoorlog

Met het vieren van de 75e Bevrijdingsdag zit het vieren van 75 jaar vrijheid er nog niet op. Ook tijdens de Invictus Games in Den Haag, waaraan in juni 2020 fysiek en mentaal beperkte militairen meedoen, staat de vrijheid centraal. Datzelfde geldt op 27 juni 2020, als Nationale Veteranendag in Den Haag wordt gehouden.

Op 15 augustus 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd in Nederlands-Indië en tijdens herdenkingen in Den Haag en Rotterdam staat de migratie vanuit Indonesië naar Nederland centraal.

24 oktober 2020 - Vieren van 75 jaar Verenigde Naties

Nadat de Tweede Wereldoorlog ten einde was gekomen, werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. Op 24 oktober 2020 bestaat de VN 75 jaar.

Tijdens de afsluiting van het ruim een jaar vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland, staan de landen die lid zijn van de Verenigde Naties stil bij de waarden van de VN.

Die herdenking is in Den Haag, de stad van "vrede en recht" volgens commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Canadese militairen bevrijden de stad Groningen. (Foto: ANP)