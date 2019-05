Toen zondag duidelijk werd dat door de staking in het openbaar vervoer dinsdag 4 van de in totaal 25 treinen per uur vanaf Schiphol zouden rijden, bereidde de luchthaven zich voor op chaos. Extra medewerkers werden ingezet om alles in goede banen te leiden, maar uiteindelijk viel alles mee. De meeste reizigers lijken op de staking voorbereid.

Als dinsdagochtend vroeg de eerste reizigers op Schiphol aankomen, staan de medewerkers van de luchthaven en de NS klaar om ze op te vangen en uit te leggen hoe ze Schiphol wél kunnen verlaten.

De medewerkers staan veelal in groepjes van vier of vijf en worden door een enkeling aangesproken. Toch loopt het rond 7.00 uur nog geen storm met toeristen die niet op de staking voorbereid zijn.

Een vrouw uit de Verenigde Staten loopt uit een van de treinen die vanaf Amsterdam Centraal wel naar Schiphol is gereden. Ze neemt de roltrap om naar haar vliegtuig te gaan.

De Amerikaanse zegt dat ze was voorbereid op de ov-staking. "Ik heb veel mails gekregen over de staking, maar de trein vanuit Amsterdam reed gewoon, dus ik kon hier gemakkelijk komen."

Verkeersregelaars begeleiden het autoverkeer naar Schiphol. (Foto: ANP)

Nederlandse volleybalmannen carpoolend naar vliegveld

Ook de Nederlandse volleybalmannen zijn voorbereid op de staking. Ze vliegen vanaf Schiphol naar Spanje om daar een duel in de Golden League te spelen.

Normaal gesproken reizen ze wel met het openbaar vervoer, zegt Oranjedebutant Twan Wiltenburg. "Maar nu hebben meerdere spelers gecarpoold", vertelt hij. Zelf is Wiltenburg, samen met andere ploeggenoten, met een busje naar Schiphol gereden.

Meeste reizigers lijken geen last te hebben

Bij gebrek aan hulpbehoevenden lopen de NS-medewerkers wat rondjes of kletsen ze wat met elkaar. Heel verrast zijn ze niet dat het rond de klok van 7.00 uur nog rustig is op het vliegveld. Volgens hen wordt het een uur later pas echt druk.

Maar ook dan blijft de chaos uit. Het wordt inderdaad wat drukker, maar de meeste reizigers lijken geen last te hebben van de staking.

Dick Benschop sliep op Schiphol om niet te laat te zijn

Dat ziet ook Dick Benschop, de president-directeur van Schiphol. "Van wat ik tot nu toe zie, denk ik dat het loopt", zegt hij iets na 8.00 uur. "Daar ben ik blij om, want we wilden onveilige of chaotische toestanden vermijden."

Volgens Benschop heeft de luchthaven extra personeel ingezet om alles goed te laten verlopen. "Ook op kantoor zitten nu extra mensen. Het gaat om de veiligheid. We wilden niet dat hier duizenden mensen zouden aankomen die niet weg konden komen. Het is alle hens aan denk vandaag."

Zelf heeft de Schiphol-topman overnacht op het vliegveld. "Ik wilde niet het risico lopen dat ik te laat zou zijn door de files. Het is vannacht wel door me heen gegaan, maar van wat ik nu zie, ziet dat er oké uit", waarna Benschop zijn wandeling over Schiphol vervolgt.

Slechts twee perrons op Schiphol waren geopend, de rest was afgesloten. (Foto: ANP)

Vanaf Sloterdijk met de taxi naar Hoorn

Even verderop koopt een man een treinkaartje om naar Amsterdam Sloterdijk te reizen. Hij is in New York geweest en moet eigenlijk naar Hoorn, maar daar stopt dinsdag geen trein. "Ik wist van tevoren van de staking, maar wat kun je doen? Vanaf Amsterdam Sloterdijk ga ik met de taxi naar Hoorn. Dat loopt aardig in de papieren, maar het zij zo."

De man lijkt, net als de meeste reizigers, niet zo'n probleem van de staking te maken, maar is wel verbaasd. "Ik had niet verwacht dat de regering in dit welvarende land het zover zou laten komen. Het gaat zo goed met de economie en dan moeten mensen staken om een beter pensioen te krijgen."