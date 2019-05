In het gerechtshof in Arnhem dient dinsdag en woensdag het hoger beroep in de zaak die draait om de verkrachting en dood van de 25-jarige Anne Faber. Michael P. werd in de eerste aanleg veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging en ging in beroep. Wat kun je verwachten van de zaak?

Het hoger beroep in het kort P. in hoger beroep vanwege hardhandige aanhouding en planmatigheid

Mogelijk dinsdag al requisitoir (en dus de strafeis)

Woensdag krijgt verdediging het woord

Een aantal nieuwe elementen in de zaak zorgt voor een andere planning bij het gerechtshof dan bij de rechtbank van toepassing was.

Zo is P. dit keer ambulant onderzocht en richtte het aanvullende onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) zich enkel op zijn seksuele belevingswereld, waarin hij eerder nooit inzicht gaf. De verwachting is dus dat de bevindingen hierover gedeeld gaan worden.

Ook wordt dinsdag informatie besproken van een nieuwe getuige die zich heeft gemeld na de veroordeling van P. Deze persoon zegt dat hij in de zomer vóór de dood van Faber een rondje fietste met P. De verdachte zou toen gezegd hebben dat hij een voorbijkomende vrouw wel zou willen "pakken", maar dat hij haar dan ook "zou moeten doden".

Dit kan mogelijk interessant zijn, omdat planmatigheid een groot onderdeel is van de zaak tegen P. De rechtbank ging volgens de verdediging te veel uit van een "planmatige variant", waarbij P. dus niet handelde vanuit prikkels maar wist wat hij wilde gaan doen.

Vriend van Faber zal mogelijk gebruikmaken van spreekrecht

De vriend van Faber heeft via zijn advocaat Sébas Diekstra laten weten "zeer waarschijnlijk" gebruik te gaan maken van zijn spreekrecht als nabestaande. Bij de zaak in de eerste aanleg heeft hij hier geen beroep op gedaan.

Het is nog niet duidelijk of de man zelf zal gaan spreken, of dat Diekstra dat namens hem zal doen. "De impact van de gruwelijke wijze waarop zijn vriendin hem is ontnomen, is voor cliënt nog altijd immens. Hij werkt hard aan zijn herstel, maar het blijkt een zeer zwaar proces", zegt de advocaat hierover.

Mogelijk dinsdag al strafeis

Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten dat de planning is dat dinsdag het requisitoir wordt gehouden, waarin dus de strafeis bekend wordt gemaakt.

Daarmee blijft woensdag vrij voor het pleidooi van P.'s advocaat Niels Dorrestein, en repliek en dupliek. Mocht het gaan volgens deze planning, zal de laatste dag van de inhoudelijke behandeling geen al te volle dag worden.

In de komende dagen zal nog geen uitspraak worden gedaan.

Agenten worden niet gehoord over aanhouding

P. is onder meer in hoger beroep gegaan vanwege de hardhandige wijze waarop hij is aangehouden, wat vormverzuim wordt genoemd. De man was niet op zijn rechten gewezen en er werd gedreigd een politiehond op hem los te laten. Ook zou hij letsel aan zijn schouder hebben opgelopen door de arrestatie.

In een tussentijdse beslissing van het hof is echter bekendgemaakt dat de politiemensen en het aanhoudingsteam dat P. arresteerde, niet zullen worden gehoord tijdens het hoger beroep. Er is volgens het hof namelijk geen bewijs voor een vooropgezet plan om fysiek geweld toe te passen.

De rechtbank zag in de eerste aanleg ook geen aanleiding om P. een lagere straf op te leggen: hij heeft pas dagen na zijn aanhouding een bekentenis afgelegd, en is daarom niet in zijn verdediging geschaad. De vraag is dus of er in het hoger beroep wel gevolg wordt gegeven aan het vormverzuim.

NU.nl-redacteur Lisa van der Wal zal dinsdag en woensdag artikelen schrijven en een liveblog bijhouden van de gebeurtenissen in de rechtbank. Op woensdagavond wordt een vragenuur gehouden op NUjij. Vragen hiervoor kun je nu al insturen.