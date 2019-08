In een paar dagen tijd zijn begin mei in Heerlen en Scheveningen drie mensen om het leven gebracht. Zij waren allemaal hun hond aan het uitlaten. De 27-jarige Thijs H. is opgepakt als verdachte en moet vrijdag voor de rechter verschijnen. Dit is wat we weten over de zaak.

Een 56-jarige vrouw verlaat op zaterdag 4 mei tussen 14.30 en 15.00 uur haar woning in Scheveningen om haar twee honden uit te laten. Dat doet ze elke dag. Een van de twee dieren heeft een fysieke handicap. De zwarte labrador loopt met een looprekje.

Niet veel later, zo rond 15.40 uur, krijgen voorbijgangers de schrik van hun leven; in de bosjes langs het Galgenpad vinden ze het lichaam van de van oorsprong Japanse vrouw. De honden lopen nog in de buurt van hun overleden baasje.

De tijdlijn van de incidenten Zaterdag 4 mei rond 15.00 uur: Een 56-jarige vrouw die haar honden uitlaat, wordt omgebracht in Scheveningen.

Dinsdag 7 mei rond 12.00 uur: Een wandelaar vindt de lichamen van een vrouw (63) en een man (68) op de Brunssummerheide in Heerlen.

Dinsdag 7 mei rond 17.15 uur: Thijs H. meldt zich vrijwillig bij ggz-kliniek Mondriaan.

Dinsdag 7 mei rond 21.15 uur: H. blijkt de kliniek te hebben verlaten.

Dinsdag 7 mei rond 23.30 uur: Zijn ouders brengen H. terug naar de ggz-instelling.

Woensdag 8 mei rond 9.00 uur: H. blijkt opnieuw te zijn vertrokken; de kliniek neemt contact op met justitie.

Woensdag rond 21.30 uur: Het signalement van H. wordt door de politie verspreid.

Woensdag rond 22:15 uur: De politie kan melden dat H. is opgepakt in Limburg.

Opnieuw mensen met honden aangevallen

Een aantal dagen later, dinsdag net voor het middaguur: een wandelaar treft op de Brunssummerheide in Limburg het lichaam van een vrouw aan. Tientallen meters verderop wordt nóg een slachtoffer gevonden. Het gaat om een overleden man.

Ook deze slachtoffers, een 63-jarige vrouw en 68-jarige man, zijn door een geweldsdelict om het leven gekomen. De wandelaar in kwestie zegt later tegen aanwezige journalisten dat hij steekwonden heeft gezien. De politie laat de doodsoorzaak nog in het midden.

In de buurt van de slachtoffers worden honden aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat het om de huisdieren van de man en vrouw gaat.

Thijs H. meldt zich bebloed bij ggz-kliniek in Limburg

Rond 17.15 uur, een paar uur na de moorden op de Brunssummerheide, meldt H. zich vrijwillig bij de ggz-kliniek Mondriaan in Limburg.

De psychiater constateert dat de man bloed op zijn kleding heeft. H. vertelt dat hij op de Brunssummerheide heeft rondgezworven. Ook wordt geconstateerd dat hij met een mes heeft rondgelopen.

Dit geeft medewerkers en de betrokken psychiater geen goed gevoel. H. wordt op de gesloten afdeling geplaatst.

Dat hij op de gesloten afdeling zit, betekent echter niet dat hij in zijn vrijheden is beperkt; hiervoor moet een wettelijke procedure zijn opgestart. Het niet bekend of dit is gebeurd.

Op diezelfde avond stapelt H. een aantal stoelen op elkaar en klimt hij over een muur van de binnenplaats. Rond 21.15 uur hebben medewerkers door dat hij zich niet meer in de kliniek bevindt. Ruim drie uur later brengen zijn ouders hem terug.

De volgende ochtend verlaat hij de kliniek opnieuw, waarop de medewerkers de officier van justitie inlichten.

Bij de woning van Thijs H. wordt onderzoek gedaan. (Foto: Regio15)

Thijs H. gezocht voor misdrijven

De politie doet vervolgens meerdere getuigenoproepen en komt woensdag met een opvallend bericht: de 27-jarige Thijs H. (eerst wordt nog zijn volledige naam vermeld) wordt gezocht op verdenking van het doden van de drie hondeneigenaren.

Dat is opvallend, want de plaatsen delict zijn meer dan 200 kilometer van elkaar verwijderd.

Niet lang na het verspreiden van het politiebericht, kunnen de agenten laten weten dat ze de student in Limburg op de openbare weg hebben opgepakt.

Kliniek deelt beelden van H. met OM

Er volgen weken van geruchten en vermoedens over de rol die H. heeft gespeeld bij de moorden. Zo wordt in de media breed uitgemeten dat de verdachte psychische problemen zou hebben.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt al snel bekend hem te verdenken van drievoudige moord of subsidiair doodslag. In het eerste geval zou dus voorbedachten rade bewezen moeten worden in de rechtbank, iets dat nog niet zeker is.

Half mei besluit de rechtbank dat de verdacht voor observatie moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dit zal pas eind augustus gebeuren vanwege de wachttijd.

Ook vraagt het OM de kliniek om camerabeelden. Die mogen - na enig gesteggel en tussenkomst van de rechtbank - gebruikt worden in het onderzoek.

H. ontkent betrokkenheid bij de moorden

Thijs H. ontkent betrokkenheid bij de zaak en volgens de rechter zijn direct betrokkenen niet echt bereid om te verklaren. Daarnaast zijn mogelijke sporen gewist: het bloed is van H.'s handen gewassen en ook zijn kleding is schoongemaakt.

Medewerkers willen verder geen verklaringen afleggen vanwege hun beroepsgeheim en er zijn voor zover bekend ook geen getuigen die hebben gezien dat H. de mensen heeft omgebracht.

Thijs H. moet vrijdag verplicht op de zitting verschijnen. Dat heeft de rechtbank bevolen. Het gaat om een zogeheten pro-formazitting, waarbij de zaak dus niet inhoudelijk behandeld wordt.