In een paar dagen tijd zijn in Heerlen en Scheveningen drie mensen om het leven gebracht, die allen bezig waren met het uitlaten van hun hond. Een verdachte, de 27-jarige Thijs H., zit vast. Wat weten we over de zaak?

De 56-jarige vrouw verlaat zaterdag tussen 14.30 en 15.00 uur haar woning in Scheveningen om haar twee honden uit te laten. Dit doet ze elke dag. Een van de twee dieren heeft een fysieke handicap: de zwarte labrador loopt met een looprekje.

Niet veel later, zo rond 15.40 uur, krijgen voorbijgangers de schrik van hun leven: in de bosjes langs het Galgenpad vinden ze het lichaam van de van oorsprong Japanse vrouw. De honden lopen nog in de buurt bij hun overleden baasje.

De vrouw is door geweld om het leven gekomen, zo laat de politie al snel weten. Wie hiervoor verantwoordelijk is en waarom de daad is uitgevoerd, is een raadsel.

De incidenten in het kort Zaterdag rond 15.00 uur: Een 56-jarige vrouw die haar honden uitlaat, wordt omgebracht in Scheveningen

Maandag rond 12.00 uur: Een wandelaar vindt de lichamen van een vrouw (63) en een man (68) op de Brunssummerheide in Heerlen

Dinsdag rond 21.30 uur: De politie zoekt een verdachte, een 27-jarige man uit Den Haag

Dinsdag rond 22:15 uur: De politie kan melden dat de verdachte is opgepakt in Limburg

Opnieuw mensen met honden aangevallen

Een aantal dagen later, maandag net voor het middaguur: een wandelaar belt de hulpdiensten met de melding dat hij het lichaam van een vrouw heeft gevonden op de Limburgse Brunssummerheide. Tientallen meters verderop wordt nóg een dode gevonden. Het gaat om het lichaam van een man.

Ook deze slachtoffers, een 63-jarige vrouw en 68-jarige man, zijn door een geweldsdelict om het leven gekomen. De wandelaar in kwestie zegt later tegen aanwezige pers dat hij steekwonden had gezien. De politie laat de doodsoorzaak nog in het midden.

In de buurt van de slachtoffers worden honden aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat het om de huisdieren van de man en vrouw gaat.

Voertuigen met de lichamen van de slachtoffers vertrekken vanaf de Brunssummerheide. (Foto: ANP)

Thijs H. gezocht voor misdrijven

De politie doet meerdere getuigenoproepen en komt dinsdag met een opvallend bericht: de 27-jarige Thijs H. wordt gezocht op verdenking van het doden van de drie hondeneigenaren.

Opvallend, want de plaatsen delict zijn meer dan 200 kilometer van elkaar verwijderd.

Niet lang na het doen uitgaan van het politiebericht kunnen de agenten laten weten dat ze de student in Limburg op de openbare weg hebben opgepakt. Hij wordt donderdag verhoord, zo laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Omdat hij in beperkingen zit, kan er verder vanuit de politie niet veel over de man gedeeld worden.

Man woont in Den Haag

Volgens de politie woont H. in Den Haag, maar verblijft hij ook regelmatig in Zuid-Limburg. Het is onbekend hoe hij uiteindelijk in het vizier van de politie is gekomen en hoe hij opgespoord is.

De man zal mogelijk vrijdag al voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die over zijn voorlopige hechtenis zal beslissen.