Sinds Frank Paauw in 2010 aantrad als korpschef van de politie Rotterdam, gaf hij de politie in de havenstad zijn zelfvertrouwen terug. Vanaf woensdag is Rotterdam de zestigjarige Paauw kwijt als korpschef. Hij vertrekt naar Amsterdam, om daar vanaf 1 mei leiding te geven aan de politie.

Als een van de weinige korpschefs in Nederland heeft Paauw nog een schietvergunning. Sinds hij in 1999 chef werd van het district Feijenoord-Ridderster in Rotterdam, en in de jaren daarna korpschef van Den Haag en Rotterdam, is hij zijn schiettrainingen altijd blijven volgen. En dus zou hij, als het zou moeten, nog de straat op mogen gaan om zijn ondergeschikten bij te staan.

Het tekent de manier van Paauws leidinggeven. Hij kan intern streng zijn en met zijn imposante gestalte van ruim 2 meter maakt hij indruk, maar hij is betrokken en naar buiten toe staat hij altijd voor zijn collega's.

Het is ook de reden dat ze hem in Rotterdam eigenlijk niet kwijt wilden. Van alle kanten werd Paauw vanuit het Rotterdamse korps bijna gesmeekt om te blijven. Maar de korpsleiding van de Nationale Politie had hem nadrukkelijk verzocht om van Rotterdam over te stappen naar Amsterdam. Daar volgt Paauw Pieter-Jaap Aalbersberg op, die sinds februari Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is.

Paauw was niet direct overtuigd van vertrek naar Amsterdam

Zelf was Paauw ook niet direct overtuigd dat hij de overstap naar Amsterdam moest maken. Hij nam lang de tijd om tot een beslissing te komen. "De tijd van de lijfeigenen is voorbij", zou hij volgens NRC tegen een aantal mensen gezegd hebben. Daarmee doelde hij op de wens van de korpsleiding van de Nationale Politie, waar hij niet zomaar aan zou moeten voldoen.

Paauw twijfelde of hij nog wel de energie zou hebben voor een nieuwe, zware klus. Daarnaast vroeg hij zich af of het korps in de hoofdstad niet meer gebaat zou zijn bij een vrouw als leider of iemand met een migratieachtergrond, vertelde hij De Telegraaf in maart. Maar nadat zijn twijfels waren weggenomen, kon hij de lokroep vanuit Amsterdam toch niet weerstaan.

Frank Paauw in 2012 als korpschef van Rotterdam, naast toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. (Foto: ANP)

Hij wilde blijven wonen in Den Haag

Wel bedong Paauw, opgevoed door zijn moeder en drie zussen omdat zijn vader jong overleed, dat hij in Den Haag kon blijven wonen. "Ik heb nu een prima woning met veel ruimte en wooncomfort", zei hij in De Telegraaf. "Vergelijkbare huisvesting is in Amsterdam onbetaalbaar. Ik woon op 35 minuten van mijn werk en als ik me boos maak, kan het in geval van een calamiteit nog sneller. Ik heb tegen burgemeester Halsema gezegd: reken me af op mijn aanwezigheid in de stad en niet of ik er wel of niet woon."

Ook tijdens zijn negen jaar als korpschef van de politie Rotterdam woonde Paauw in Den Haag. Hij is geboren in Baarn, maar de stad Den Haag loopt als een rode draad door zijn carrière heen. Hij begon er in 1986 als rechercheur en werd kort daarna strandchef in dezelfde stad, terwijl hij geen zwemdiploma had.

Van 2003 tot 2010 was hij plaatsvervangend korpschef in Den Haag, tot hij in 2010 Aad Meijboom opvolgde als korpschef van Rotterdam. Meijboom stapte in dat jaar op na een kritisch rapport over de strandrellen in Hoek van Holland, waarbij een dode viel door een politiekogel.

Voormalig korpschef Aad Meijboom, die vertrok na het rapport over de strandrellen in Hoek van Holland. (Foto: ANP)

'Rotterdamse politie kan weer trots zijn'

Paauw trof in Rotterdam een korps aan dat een flinke tik had gekregen van de gebeurtenissen in Hoek van Holland. De boomlange korpschef, in zijn vrije tijd imker, heeft de Rotterdamse politie zelfvertrouwen teruggegeven. "Het korps kan weer trots zijn op zichzelf. Ook de burger lijkt weer vertrouwen te hebben in de politie", zei Paauw tegen RTV Rijnmond.

Ook een andere "kras op de ziel" van de politie in Rotterdam is verdwenen onder de leiding van Paauw. De in 2017 vlekkeloos verlopen huldiging van landskampioen Feyenoord veegde de smet weg, die de rellen op de Coolsingel, na Feyenoords kampioenschap in 1999, hadden veroorzaakt. "We hebben laten zien dat een huldiging op de Coolsingel wel degelijk kan en dat vond ik wel een hoogtepunt", aldus Paauw tegen de zender uit de Rotterdamse regio.

Toch was Paauw voor zijn gevoel nog niet klaar in Rotterdam. Hij had bijvoorbeeld graag nog gezien dat Feyenoord-Ajax met uitsupporters gespeeld kon worden, meldde hij RTV Rijnmond nadat zijn vertrek bekend werd. Opvallend is overigens dat Paauw een voorkeur voor Ajax heeft en geen Feyenoord-supporter is.

Frank Paauw was blij dat Rotterdam in 2017 had laten zien dat een huldiging van Feyenoord zonder rellen ook mogelijk was. (Foto: ANP)

'In Amsterdam moeten toeristen niet meer zuipen en pissen'

Over de doelen die hij zichzelf heeft gesteld om in Amsterdam te behalen, is Paauw niet heel uitgesproken. In februari zei hij tegen Het Parool dat hij eerst gaat "kennismaken en luisteren". Direct vertellen wat er beter kan, zou volgens hem ook "impliceren dat ze het niet goed doen".

Later zei Paauw tegen De Telegraaf dat hij de situatie in de Amsterdamse binnenstad wil "normaliseren". De hoofdstad moet volgens de nieuwe korpschef af van toeristen die naar Amsterdam komen om dagen te "zuipen, kotsen, blowen en pissen".

Daarnaast vertelde Paauw de krant dat hij zich wil verzetten tegen de steeds groter wordende drugscriminaliteit. "De hele hennep-, coke- en xtc-business is het grootste gevaar dat ons momenteel bedreigt. Er vloeit zo enorm veel criminaliteit uit voort."

Volgens Paauw lukt dat niet door alleen het "strafrechtelijk vervolgen voor het hoofddelict". Hij stelde in Rotterdam al eens voor om dure horloges van jongeren af te nemen als die niet konden aantonen waar ze het van betaald hadden. Ook in Amsterdam pleit hij voor "meer onorthodoxe maatregelen", vertelde hij aan De Telegraaf. "We moeten niet met de handen op de rug en roomser dan de paus toe blijven kijken."