Het aantal incidenten van fysiek en verbaal geweld tegen de politie nam in 2018 met 11 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar waren er bijna 10.600 geweldsincidenten, oftewel bijna 29 per dag. Drie agenten vertellen NU.nl over het geweld waar ze tijdens hun werk op straat mee te maken kregen.

Marco Eradus, politie Oost-Brabant

Toen Marco Eradus en zijn collega een man hadden aangehouden en hem in de politieauto van een kleiner bureau naar het hoofdbureau wilden vervoeren, ging het mis.

"De verdachte was heel koel. We hadden hem geen handboeien omgedaan, want daar was geen reden voor", vertelt Eradus. "Die man ging vanuit het niets helemaal los. Het was best een krachtige vent en toen ik zijn rechterarm even niet onder controle had, sloeg hij me vol op mijn neus."

Eradus bloedde hevig en de bril die hij droeg, was kapotgegaan. "Maar je wil je collega niet in de steek laten, dus ik dook er weer op. Nadat we hem onder controle hadden gekregen en ik mijn neus in het ziekenhuis liet nakijken, bleek dat ik een gebroken neus had."

De 46-jarige agent kreeg in Den Bosch ook met hevig geweld te maken toen hij een jongen wilde aanhouden. "De familie van die jongen begon zich ermee te bemoeien en op een zeker moment werd ik vanuit het niets in een keer naar voren gelanceerd", herinnert Eradus zich. "De oudere broer van de verdachte had me een karatetrap in de rug gegeven."

Eradus werkt al meer dan twintig jaar bij de politie en ziet dat het stijgende aantal geweldsincidenten "misschien wel inherent is aan de maatschappij". "Mensen zijn eigenlijk helemaal niet boos, maar vinden het gewoon lekker om even mee te doen. Het hoort bij het gejaagde en de scoringsdrang van tegenwoordig."

"Mensen vinden het gewoon lekker om even mee te doen", zegt politieagent Marco Eradus. (Foto: ANP)

Damien Kok, politie Den Haag

Damien Kok, politieagent in de regio Den Haag, reed tijdens de jaarwisseling om 4.00 uur 's nachts een straat in Leiden in, waarna hij direct zag dat er een vechtpartij aan de gang was. Samen met zijn collega stapte hij uit om in te grijpen.

Op het moment dat Kok net zijn auto had verlaten, kwam er iemand op hem afgestormd. De man trapte tegen het been van Kok en de agent had direct in de gaten dat er iets mis was. "Mijn been stond in een haakse hoek. Ik zag mijn voet tegen mijn knie aanliggen", blikt Kok terug.

In de chaos kwam de collega van Kok direct naar hem toe. Doordat er tijdens Oud en Nieuw veel hulpverleners actief waren, konden de ambulance en andere collega's van de politie er ook snel zijn. "Je merkte dat het er bij alle hulpverleners keihard inhakte", vertelt Kok. "Iedereen realiseert zich: dit had ik ook kunnen zijn."

Kok werd naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat zijn scheen- en kuitbeen was gebroken. Na de operatie ging hij een revalidatietraject in, maar zijn herstel verliep niet voorspoedig. Een paar maanden na het incident bleek dat een zenuw onherstelbaar was beschadigd.

Uiteindelijk moest hij zijn functie als agent op straat opgeven door het geweld dat hem tijdens werktijd was aangedaan. Kok voelde zich genoodzaakt een bureaufunctie bij de politie te gaan vervullen.

De politie bereidt zich tijdens een oefening voor op geweld tijdens Oud en Nieuw. (Foto: ANP)

Rick van den Belt, politie Zeeland en West-Brabant

In de regionale eenheid Zeeland- en West-Brabant hield Rick van den Belt samen met zijn collega een drugsverslaafde aan. De aanhouding liep uit op een vechtpartij en daarbij werd Van den Belts collega gebeten.

Door de worsteling bloedde de verdachte ook en dat bloed kwam in het oog van Van den Belt terecht. "Omdat we niet wisten of de verdachte wat onder de leden had, volgde een bloedonderzoek en ik moest een aantal weken op de uitslag wachten."

Veel meer dan van fysiek geweld, heeft de 26-jarige Van den Belt last van verbaal geweld tegen de politie. "En dan met name verbaal geweld dat voorkomt uit onbegrip", vertelt hij. "Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik een gezin net had verteld dat hun vader om het leven was gekomen en nooit meer thuis zou komen."

"Nadat we de woning hadden verlaten, kregen we de volle laag van een burger, omdat we op de stoep geparkeerd stonden. Vervolgens haalden we een broodje in de supermarkt, omdat we nog geen tijd hadden gehad om te eten en merkte iemand op dat we lekker in de baas z'n tijd een broodje haalden. Het is de tendens dat er tegenwoordig heel snel wordt geoordeeld."