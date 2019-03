In twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en in de buitenwijk Linwood hebben vrijdag schietpartijen plaatsgevonden, waarbij zeker 49 doden en minstens twintig gewonden zijn gevallen. Dit is wat we weten over de terroristische aanslagen.

Het vuur werd geopend tijdens het gebed

De aanslagen vonden aan het begin van de middag plaats, toen vele gelovigen bezig waren met het gebed. Volgens getuigen klonken er zeker 45 seconden lang schoten.

Zeker 49 mensen zijn omgekomen en er liggen nog minstens twintig mensen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie heeft nog geen gegevens bekendgemaakt over de identiteit van de slachtoffers, maar getuigen hebben gemeld dat er ook kinderen zijn geraakt.

De dader heeft de aanslagen gefilmd en als livestream uitgezonden. Er is te zien hoe hij naar de Masjid Al Noor-moskee rijdt met wapens en munitie. Hij heeft gefilmd hoe hij het vuur opent op de aanwezigen. Na een paar minuten haalt hij nieuwe kogels uit zijn voertuig, waarna hij weer teruggaat om verder te gaan met de aanslag.

De beelden stoppen wanneer de man op hoge snelheid wegrijdt. Korte tijd later was er een schietpartij bij een andere moskee in Christchurch. De politie roept op deze beelden niet te bekijken. Ze zijn zeer choquerend.

Dader heeft extremistische motieven

Vier mensen zijn direct na de aanslagen opgepakt; drie mannen en een vrouw. Een van hen heeft waarschijnlijk niets te maken met wat er gebeurd is, de rol van de andere twee wordt onderzocht.

Een man van eind twintig wordt aangeklaagd voor de moorden en zal zaterdag in de rechtbank verschijnen. De politie maakt niet bekend of dit de 28-jarige Brenton Tarrant is, de man die online de aanslag heeft opgeëist.

De schutter heeft een tientallen pagina's tellend manifest online gezet, waarin hij zijn visie op de islam geeft.

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern had de schutter extremistische motieven, maar kwam de persoon niet voor op lijsten van de autoriteiten met mensen die er dergelijke denkbeelden op nahouden.

Een door kogels geraakte auto in Nieuw-Zeeland. (Foto: AFP)

Ook geïmproviseerde explosieven aangetroffen

Volgens de politie zijn er ook explosieven aangetroffen die vastgemaakt waren aan een of meerdere voertuigen. Deze geïmproviseerde explosieven zijn onschadelijk gemaakt voor ze af konden gaan.

Ardern noemt de gebeurtenis "een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland". "Wat hier is gebeurd, is overduidelijk een ongeëvenaarde daad van geweld."

Premier Mark Rutte heeft zijn condoleances overgebracht aan Nieuw-Zeeland. Hij zegt geschokt te zijn door wat er gebeurd is.

De Britse autoriteiten hebben laten weten dat de politiepatrouilles rond moskeeën in het Verenigd Koninkrijk worden opgevoerd.