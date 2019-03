Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 12 maart: Koning Willem-Alexander bezoekt een fabriek in Harderwijk, de Britse premier Theresa May gaat een spannende avond tegemoet en de Tweede Kamer is een lid rijker.

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan AWL Techniek in Harderwijk, waar hij een rondleiding krijgt langs diverse onderdelen van de producent van lasmachines. Het bezoek vindt plaats rond het thema van de maakindustrie. (Foto: ANP)

Simon Geleijnse (50PLUS) wordt beëdigd als Kamerlid tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

De Britse premier Theresa May verlaat Downing Street 10 en gaat op weg naar het Lagerhuis waar een cruciale stemming over de Brexit zal plaatsvinden. (Foto: AFP)

Tegenstanders van de Brexit zwaaien met vlaggen buiten het parlementsgebouw in Londen. (Foto: AFP)

Een Keniaanse man houdt een verbrande fiets vast, nadat een markt met tweedehandskleding in een sloppenwijk in Nairobi volledig is afgebrand. (Foto: AFP)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) staat de pers te woord. Er is besloten om de Boeing-vliegtuigen van de types 737 MAX 8 en 9 aan de grond te houden. (Foto: ANP)