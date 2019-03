Bij een vliegramp met een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines zijn op 10 maart 157 mensen omgekomen. Aan boord zaten 149 passagiers en 8 bemanningsleden. Hoewel het onderzoek naar het vliegtuigongeluk in Ethiopië nog in volle gang is, hebben verschillende landen en maatschappijen inmiddels gezegd dat de 737 Max voorlopig aan de grond moet blijven.

De precieze oorzaak van de crash is nog onduidelijk

Over de oorzaak van de crash is vooralsnog niets bekend. De Zweedse site Flightradar24, die vliegbewegingen wereldwijd monitort, stelt wel dat er in de data was te zien dat het toestel te maken had met 'instabiele snelheid' bij het opstijgen.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba verbroken.

Ethiopian Airlines heeft gezegd dat er voor zover bekend vooraf geen problemen met het vliegtuig waren gemeld. De piloot die het toestel bestuurde, zou een zeer ervaren piloot zijn geweest. Wel is duidelijk geworden dat de piloot problemen had gesignaleerd en toestemming had gevraagd om terug te keren naar de luchthaven van Addis Abeba. Om wat voor problemen het ging, is nog niet bekendgemaakt.

Vliegtuigmaatschappijen en landen stellen dat Boeing 737 Max-toestellen aan de grond moeten blijven

Ethiopian Airlines besloot direct na het ongeval al om de Boeing 737 Max voorlopig niet meer te gebruiken, in afwachting van het onderzoek naar de vliegramp van zondag. Ook andere maatschappijen als Aeromexico en China Southern namen dit besluit, omdat het de tweede Boeing 737 Max is die binnen een tijdsbestek van een half jaar neerstort.

Na de besluiten van luchtvaartmaatschappijen volgden Indonesië en China, die al eerste landen stelden dat alle 737 Max-toestellen die onder hun vlag vlogen, niet meer gebruikt mogen worden door maatschappijen.

En dat bracht het balletje aan het rollen: Frankrijk, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stelden dinsdag allemaal kort na elkaar dat het toestel ook niet langer welkom is in hun luchtruim. Inmiddels is het toestel in heel de EU niet meer welkom, evenals dus in China, Singapore, Australië, Noorwegen, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten, Viëtnam en India.

Het eerdere toestel in Indonesië stortte net als dat van Ethiopian kort na het opstijgen neer

Bij het eerste ongeval met de 737 Max van het Indonesische Lion Air, kwamen eind vorig jaar 189 mensen om het leven. Het toestel kwam kort na het opstijgen terecht in zee.

Uit voorlopig onderzoek bleek dat het toestel van Lion Air een defecte sensor had. Deze sensor gaf verkeerde informatie over het vliegtuig waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook.

Het toestel van Ethiopian kwam ook slechts zes minuten na het opstijgen terecht in een weiland in Ethiopië. Omwonenden stellen dat ze voor vliegtuigen ongebruikelijke geluiden hebben gehoord. Voorlopig kan er echter nog niks gezegd worden over de daadwerkelijke oorzaak.

De 737 Max wordt vooral veel gevlogen in Azië

Er zijn bijan vierhonderd Boeing 737 MaX 8-toestellen wereldwijd afgeleverd. Ze zijn gekocht door 49 verschillende luchtvaartmaatschappijen, die naast in Azië, veelal in de Verenigde Staten gevestigd zijn.

Boeing heeft de 737 MaX 8 bijna zestig keer geproduceerd voor acht Europese luchtvaartmaatschappijen. Achttien toestellen zijn in handen van het Noorse Norwegian Air Shuttle. Daarna zijn Tsjechië (Smartwings) en Turkije (Turkish Airlines) met zeven toestellen de Europese landen die over de meeste van die toestellen beschikt.

In Nederland vliegt alleen TUI met Boeing 737 Max 8. De Nederlandse tak van TUI vliegt met er met drie, TUI België heeft er in totaal vier. TUIfly Nordic, gevestigd in Zweden, is eigenaar van twee Boeings 737 MAX 8 en TUI Airways (Verenigd Koninkrijk) heeft er zes.

In Polen zijn twee luchtvaartmaatschappijen die beschikken over de Boeing 737 MAX 8. Enter Air heeft er twee en LOT Air vijf. Iceland Air vliegt met vijf van de toestellen.

Drie 737 Max-toestellen van de Chinese maatschappij Sjanhai Airlines staan aan de grond in China. (Foto: ANP)

Boeing kwam dan ook niet met nieuwe richtlijnen voor 737 Max-toestellen

Vliegtuigbouwer Boeing vindt het "op basis van de informatie die het nu heeft" niet nodig om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen. Luchtvaartmaatschappijen die de Boeing 737 Max in hun vloot hebben, kunnen voorlopig gewoon met dit type toestel blijven vliegen, stelt de vliegtuigbouwer.

Wel stelde het bedrijf dat het de komende weken een software-update gaat uitvoeren bij toestellen van het type 737 MAX-8. De FAA, de luchtvaartautoriteit van de VS, het land waar de Boeings vandaan komen, heeft ook nog geen beperkingen opgelegd.

Boeing liet eerder al weten dat het de lancering van het nieuwe toestel, een 777X, heeft uitgesteld. Het Amerikaanse luchtvaartbedrijf vindt het presenteren van een nieuw toestel daags na de vliegtuigramp niet gepast.

Ethiopian Airlines geldt als een betrouwbare maatschappij met een moderne vloot

Ethiopian Airlines staat te boek als een van de veiligere luchtvaartmaatschappijen van Afrika met een groot aantal bestemmingen binnen, maar ook buiten Afrika. Het bedrijf vliegt over het algemeen met relatief jonge toestellen. Het laatste grote ongeluk met een toestel van Ethiopian Airlines was in januari 2010. De staat is eigenaar van de Ethiopische vervoerder, die per jaar ruim tien miljoen mensen vervoert.

Het toestel dat betrokken was bij deze crash, de ET-AVJ, was een zeer nieuwe Boeing 737. Het toestel maakte de eerste vlucht in oktober 2018.

De slachtoffers worden inmiddels op grote schaal herdacht.

In totaal zouden 35 nationaliteiten aan boord van het toestel hebben gezeten. De meeste slachtoffers kwamen uit Kenia (32), Canada (18), Ethiopië (9), China (8), Italië (8) en de Verenigde Staten (8). Er waren eveneens zeven Franse en zeven Britse slachtoffers. Andere landen die doden te betreuren hebben, zijn Egypte, Duitsland, India en Slowakije.

In het vliegtuig zaten negentien medewerkers van de Verenigde Naties (VN). Dit meldde het departement voor Veiligheid en Beveiliging van de VN zondagavond in een verklaring.

De berging van de lichamen is snel na de ramp op gang gekomen, terwijl er ondertussen veel herdenkingen zijn voor slachtoffers.

Personeel van Ehtiopian Airlines herdenkt de collega's die om het leven zijn gekomen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. (Foto: ANP)

Lange tijd was er sprake van Nederlandse slachtoffers, maar er bleken uiteindelijk geen Nederlanders aan boord te zijn van het ramptoestel.

De Keniaanse minister van Transport zei eerder op zondag dat er in totaal vijf Nederlandse personen zouden zijn omgekomen bij de vliegramp.

Maar volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is dit niet het geval. Ethiopian Airlines heeft op zondagmiddag ook al de lijst gepubliceerd met nationaliteiten van slachtoffers. Daarop kwamen geen Nederlanders voor.

Nederlandse autoriteiten gaven lange tijd geen bevestiging van de uitspraken van de Keniaanse autoriteiten. Mogelijk zijn de vijf slachtoffers die aangezien werden voor Nederlanders, afkomstig uit Duitsland.