Bij de vliegramp met de Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines zijn 157 mensen omgekomen. Aan boord zaten 149 passagiers en 8 bemanningsleden. Dit weten we inmiddels over de vliegramp:

De precieze oorzaak van de crash is nog onduidelijk

Over de oorzaak van de crash is vooralsnog niets bekend. De Zweedse site Flightradar24, die vliegbewegingen wereldwijd monitort, stelt wel dat er in de data was te zien dat het toestel te maken had met 'instabiele snelheid' bij het opstijgen.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba verbroken.

Ethiopian Airlines heeft gezegd dat er voor zover bekend vooraf geen problemen met het vliegtuig waren gemeld. De piloot die het toestel bestuurde, zou een zeer ervaren piloot zijn geweest. Wel is duidelijk geworden dat de piloot problemen had gesignaleerd en toestemming had gevraagd om terug te keren naar de luchthaven van Addis Abeba. Om wat voor problemen het ging, is nog niet bekendgemaakt.

Buitenlandse Zaken: Geen Nederlanders omgekomen bij de crash

De Keniaanse minister van Transport zei eerder op zondag dat er in totaal vijf Nederlandse personen zouden zijn omgekomen bij de vliegramp.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn hier echter geen aanwijzingen voor. Ethiopian Airlines heeft op zondagmiddag ook al een lijst gepubliceerd met nationaliteiten van slachtoffers. Daarop kwamen geen Nederlanders voor. Mogelijk zijn de vijf slachtoffers die aangezien werden voor Nederlanders, afkomstig uit Duitsland.

Nederlandse autoriteiten gaven lange tijd geen bevestiging van de uitspraken van de Keniaanse autoriteiten. De speciale lijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijven, ondanks het feit dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn, wel beschikbaar voor eventuele vragen die mensen hebben naar aanleiding van de ramp.

Negentien overledenen waren medewerkers van de Verenigde Naties

In het vliegtuig zaten negentien medewerkers van de Verenigde Naties (VN). Dit meldde het departement voor Veiligheid en Beveiliging van de VN zondagavond in een verklaring.

In totaal zouden 35 nationaliteiten aan boord van het toestel hebben gezeten. De meeste slachtoffers kwamen uit Kenia (32), Canada (18), Ethiopië (9), China (8), Italië (8) en de Verenigde Staten (8). Er waren eveneens zeven Franse en zeven Britse slachtoffers. Andere landen die doden te betreuren hebben, zijn Egypte, Duitsland, India en Slowakije.

Boeing komt niet met nieuwe richtlijnen voor 737 Max-toestellen

Vliegtuigbouwer Boeing vindt het "op basis van de informatie die het nu heeft" niet nodig om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen. Luchtvaartmaatschappijen die de Boeing 737 Max in hun vloot hebben, kunnen voorlopig gewoon met dit type toestel blijven vliegen.

Boeing liet eerder al weten dat het de lancering van het nieuwe toestel, een 777X, heeft uitgesteld. Het Amerikaanse luchtvaartbedrijf vindt het presenteren van een nieuw toestel daags na de vliegtuigramp niet gepast.

Boeing staat na de ramp in de schijnwerpers omdat vijf maanden geleden ook al een nieuw model van hetzelfde type vliegtuig in Indonesië neerstortte. Toen ging het om een toestel van luchtvaartmaatschappij Lion Air. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.

Vliegtuigmaatschappijen houden Boeing 737 Max-toestellen aan de grond

Ethiopian Airlines heeft in ieder geval besloten om voorlopig geen gebruik meer te maken van de Boeing 737 Max-toestellen, in afwachting van het onderzoek naar de vliegramp van zondag.

Ook China ondernam actie en droeg binnenlandse luchtvaartmaatschappijen op om de Boeing 737 Max-vliegtuigen niet langer te gebruiken. Indonesië volgt hetzelfde beleid. Dit heeft onder ander betrekking op luchtvaartmaatschappijen Lion Air en Garuda Indonesia.

Cayman Airways was de eerste luchtvaartmaatschappij die bekendmaakte voorlopig deze toestellen niet meer te gebruiken. De nationale luchtvaartmaatschappij van de Kaaimaneilanden heeft twee Boeings 737 Max. De nieuwste werd vorige week pas geleverd.

Twee dagen na het ongeval besloten meer luchtvaartmaatschappijen de toestelling tijdelijk aan de grond te houden, in afwachting van de onderzoeksresultaten.