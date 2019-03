George Papadopoulos is voormalig campagneadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump op het gebied van buitenlandse diplomatie. Hij is in september 2018 veroordeeld tot twee weken cel en tweehonderd uur werkstraf, nadat hij toegaf te hebben gelogen tegen de FBI over contacten met Rusland tijdens zijn werk voor de campagne.

Wie is George Papadopoulos? Geboren 19 augustus 1987 in Chicago

Politiek consultant, voormalig campagnemedewerker Trump

Celstraf van 14 dagen en 200 uur werkstraf wegens liegen tegen FBI (uitgediend)

Gehuwd

De voormalig buitenlandadviseur van de Amerikaanse president is veroordeeld en heeft zijn straf van twee weken al uitgezeten. Hij wist dat de Russen duizenden mails van Trumps tegenstander in de race om de presidentsverkiezingen, Hillary Clinton, in handen hadden.

Papadopoulos loog tegen de FBI over het moment dat hij van de mails op de hoogte werd gebracht en over waar die informatie vandaan kwam. Hij zei dat hij er al over beschikte voordat hij betrokken raakte bij het campagneteam van Trump. Maar later bleek dat hij dit te horen kreeg toen hij al een maand als buitenlandadviseur voor de president werkte.

“Ik heb een vreselijke fout gemaakt, maar ik ben een goed mens.” Papadopoulus

Contact tussen Trump en Poetin

Papadopoulos had tijdens de campagne contact met een Britse hoogleraar, die zei dat Rusland schadelijke informatie had over Hillary Clinton, de tegenstander van Trump in de race voor het presidentschap.

De aanklagers beschuldigen Papadopoulos ervan dat hij zijn contact met de Britse professor heeft gebruikt om zijn eigen positie binnen campagneteam te verbeteren. Zo zou hij hebben gekeken of hij een ontmoeting tussen Trump en Poetin kon faciliteren.

Vriendin van Papadopoulos ook ondervraagd door FBI

Het Witte Huis stelde dat de aantijgingen niets te maken hebben met de president of de campagne. "We hebben altijd gezegd dat er geen bewijs is voor een samenspanning tussen Trump en Rusland", aldus een woordvoerder. "Als Papadopoulos iets heeft ondernomen, dan heeft hij dat op eigen initiatief gedaan."

Papadopoulus werkte in eerste instantie ook mee aan het Ruslandonderzoek, maar volgens de onderzoekers leverde hij niet veel nuttige informatie.

De Italiaanse vrouw van Papadopoulos, destijds zijn vriendin, is ook ondervraagd door de FBI. Ze werkte ook als politieke adviseur voor het Europees Parlement. De advocate werd ervan verdacht Russische banden te hebben, maar ze heeft dat ontkend.