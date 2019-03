Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 8 maart: Vrouwen in actie op Internationale Vrouwendag, een paard geniet van haar vrijheid in een Duitse woonwijk en het vervoer van een vliegtuig over een Zwitsers meer.

Paard Jenny loopt door een buitenwijk van het Duitse Frankfurt. Ze mag van haar eigenaar zonder toezicht haar stal verlaten. "Mijn naam is Jenny", staat op een kaartje dat ze draagt. "Ik ben niet ontsnapt, ik maak gewoon een wandeling." (Foto: AFP)

Een groepje vrouwen van het Duitse leger deelt in verband met Internationale Vrouwendag bloemen uit in Berlijn. Deze dag geldt dit jaar voor het eerst als een officiële feestdag in de Berlijnse hoofdstad. (Foto: EPA)

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) doet een roze bril op voor Internationale Vrouwendag, nadat zij op het Haagse Binnenhof arriveert voor de wekelijkse ministerraad. (Foto: ANP)

Een journalist gebruikt smartphones en tablets voor een livestream van de tweede plenaire sessie van het Chinese Nationale Volkscongres in Peking. Het Congres, bestaande uit meer dan drieduizend leden, komt elk jaar in maart bijeen. (Foto: EPA)

Een familielid van een van de passagiers van de Malaysia Airlines-vlucht MH370 staat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking. Het toestel raakte vijf jaar geleden vermist. Nabestaanden hopen op een nieuw onderzoek naar de verdwijning. (Foto: AFP)

Een vliegtuig wordt over een meer vervoerd in het Zwitserse Luzern. Het ambulancevliegtuig CL-604 krijgt in die stad een plek in het nationale transportmuseum. (Foto: EPA)