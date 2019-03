Vrijdag is het Internationale Vrouwendag en wordt extra stilgestaan bij de emancipatie en positie van vrouwen. Wereldwijd besteden landen aandacht aan deze dag. NU.nl zet de mooiste foto's op een rij.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, doet ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een roze bril op bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. (Foto: ANP)

In Barcelona greep de politie hard in om deze blokkade van een verbindingsweg door vrouwen te beëindigen. In Spanje vinden talrijke stakingsacties van vrouwen plaats, onder meer op straat. (Foto: ANP)

Vrouwelijke medewerkers van het Europees Parlement in Brussel vragen aandacht voor Internationale Vrouwendag op de stoep van hun kantoor. (Foto: AFP)

Een vrouwelijke karateka toont haar kunsten op een evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op de campus van een universiteit in het Indiase Amritsar. (Foto: AFP)

"Toeter voor vrouwenrechten", staat op het linkerbordje te lezen. De vrouw rechts roept op tot de vrijlating van drie Saoedische activisten die in hun land gevangen zitten sinds ze zich vorig jaar succesvol inzetten tegen het autoverbod voor vrouwen in hun land. De demonstratie is georganiseerd door Amnesty International. (Foto: AFP)

Duitse topless activisten van de feministische protestgroep Femen voeren actie tegen het patriarchaat bij de toegangspoort van de Herbertstrasse in de rosse buurt St. Pauli in Hamburg. Alleen volwassen mannen hebben toegang tot de straat. (Foto: AFP)

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zijn vrouwen verkleed als heksen tijdens een vrouwenmars. (Foto: AFP)

In de Australische stad Melbourne namen duizenden vrouwen, van jong tot oud, deel aan een mars op Internationale Vrouwendag. (Foto: AFP)

Bengaalse vrouwen in de hoofdstad Dhaka vieren Internationale Vrouwendag met kaarsen. (Foto: AFP)

Een Keniaanse vrouw neemt deel aan een feministische mars tegen 'femicide', geweld tegen vrouwen dat voortkomt uit een dodelijke machocultuur. (Foto: AFP)

Russische mannen geven bloemen en cadeaus aan de belangrijke vrouwen in hun leven en Russische vrouwen wisselen onderling cadeaus uit. Omdat het een erkende feestdag is, krijgen veel mensen ook vrij van werk. (Foto: AFP)

Honderden activisten houden een mars in Jakarta (Indonesië) voor meer gelijkheid van vrouwen. (Foto: AFP)

Wit-Russische vrouwen maken zich op voor een hardloopwedstrijd waar alleen vrouwen aan meedoen. (Foto: AFP)