Drie ontploffingen, waarvan één dodelijk is afgelopen; de politie houdt de 59-jarige hovenier Bernhard Graumann hier verantwoordelijk voor. De man zou explosieven hebben gemaakt, die hij vlak voor zijn dood op meerdere plekken in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts heeft verstopt. Wat weten we over deze man en de bizarre zaak?

"Een bijzondere man", zo typeerde Graumanns buurman hem voor de camera's.

Graumann zou door de middeleeuwen gefascineerd zijn geweest. Zo bezocht de man festivals en hielp hij met het organiseren van nagespeelde veldslagen. "Hij ging dan verkleed als ridder", aldus de buurman. De hovenier heeft zeker één kind, zo blijkt uit een interview (pdf) met een lokale Duitse krant uit 2004.

Ook burgemeester Monika Rettig van Mehlingen, waar Graumann woonde, kan zich de man goed herinneren. Niet alleen omdat hij halverwege de jaren tachtig de vriend van een vriendin heeft beschoten - een incident waar hij volgens Rheinpfalz negen maanden voor vastzat -maar ook omdat hij als een behulpzame man bekendstond.

Zo was hij volgens Rettig fervent verzamelaar van archeologische objecten en hielp hij bij het Pfalzmuseum.

Conflicten uit de hand gelopen

Het lichaam van de man is vrijdagochtend in zijn woning aangetroffen. De doodsoorzaak is volgens de laatste politieberichten nog onbekend, maar Duitse media melden dat het waarschijnlijk gaat om zelfmoord.

Het duurt niet lang tot de politie een bijzondere waarschuwing laat uitgaan: iedereen die Graumann kende en een conflict met hem had, moet zich zo spoedig mogelijk melden.

De reden: de hovenier heeft mogelijk voor zijn dood explosieven verstopt bij mensen die hij niet mocht. Een 64-jarige arts met een praktijk in Enkenbach-Alsenborn is er daar één van.

De arts liep vrijdagochtend nietsvermoedend naar de voordeur van zijn praktijk, toen hij een pakket zag liggen. Toen hij het opraapte, explodeerde het voorwerp. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Explosief verstopt in houtblok Otterberg

In hetzelfde weekend zijn een moeder en dochter in Otterberg gewond geraakt. Ze stopten een houtblok in de kachel, waar naar wat nu blijkt een explosief in verstopt zat.

Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend, liet de politie op een later moment weten. Maar ook zij zouden Graumann hebben gekend en een conflict met hem hebben gehad.

Donderdag was het weer raak: er werd een explosief gevonden in een carport in de plaats Fischbach. De woningeigenaar was op dat moment in het buitenland en de politie liet het explosief gecontroleerd afgaan.

Harde knal leidt tot veel telefoontjes naar politie

De schrik zit er goed in bij de inwoners van de Duitse deelstaat. Zo leidde een harde knal dinsdag tot een serie van telefoontjes naar de politie. "Het gaat hier om de knal van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat", meldde de politie al snel.

Er zijn inmiddels honderd telefoontjes binnengekomen op het informatienummer van de agenten, dat 24 uur per dag te bereiken is.

De informatie die binnenkomt, wordt gecheckt door agenten. Als er signalen zijn voor een dreigende situatie, worden speciale speurhonden ingezet om mogelijke explosieven op de bewuste locatie op te sporen.

"We kunnen nog steeds niet uitsluiten dat er nóg meer explosieven verstopt zijn", stelden de agenten na de vondst van het derde explosief.