Rick Gates (46) was jarenlang adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump en maakte deel uit van diens campagneteam voor de presidentsverkiezingen van 2016. Nu werkt hij mee aan het Ruslandonderzoek en was hij kroongetuige tegen zijn voormalige compagnon, Paul Manafort.

Wie is Rick Gates? Geboren 27 april 1972 in Fort Lee, Virginia

Politiek consultant en lobbyist

Oud-compagnon van en kroongetuige tegen Paul Manafort

Schuld bekend aan samenzwering tegen VS en afleggen valse verklaringen

Vonnis uitgesteld vanwege medewerking aan lopende onderzoeken

Gehuwd, vier kinderen

Gates begon zijn loopbaan als stagiair bij het politiek consultantsbureau Black, Manafort, Stone and Kelly. In 2006 ging hij aan het werk voor de Republikeinse lobbyist Rick Davis en Paul Manafort, die een kantoor hadden in Oekraïne. Gates had onder anderen de voormalig Oekraïense president Viktor Yanukovych als cliënt.

In juni 2016 trad Gates toe tot het campagneteam van Donald Trump, dat onder leiding stond van zijn zakenpartner Manafort. Nadat die twee maanden later aan de kant werd gezet, bleef Gates zijn functie vervullen. Na de presidentsverkiezingen in november werd Gates aangesteld als voorzitter van Trumps inauguratiecommissie.

Gates is in het Ruslandonderzoek aangeklaagd door speciaal aanklager Robert Mueller en heeft hiervoor enkele maanden later deels schuldig gepleit. Zo bekende hij te hebben gelogen tegen de FBI tijdens eerdere verhoren en te hebben samengezworen tegen de Verenigde Staten.

Kroongetuige in onderzoek tegen Manafort

Zo heeft Gates onder ede bekend dat hij samen met compagnon Manafort de wet heeft overtreden. Ze zouden 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) hebben witgewassen en bankfraude en belastingfraude hebben gepleegd.

Manafort werd schuldig bevonden aan onder meer bank- en belastingfraude en samenzwering tegen de VS. Hij werd veroordeeld tot 47 maanden cel en is nog in afwachting van zijn vonnis in een tweede zaak.

“Ik was degene die hielp het papierwerk te ordenen.” Rick Gates over fraude door Paul Manafort

Strafvermindering in ruil voor medewerking aan Mueller’s onderzoek

De aanklachten tegen Gates hebben niets te maken met Ruslandonderzoek, maar via die weg heeft Mueller wel druk kunnen uitoefenen op Gates.

In zijn schuldbekentenis heeft Gates zich echter verder tot nu toe niet uitgelaten over mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Omdat de voormalig campagnemedewerker nog meewerkt aan lopende onderzoeken, is de uitspraak van zijn vonnis tot op heden uitgesteld. Het zou in theorie kunnen dat Mueller meer zaken boven water krijgt en nog met andere aanklachten komt tegen Gates.