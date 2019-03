Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 2 maart: viering van carnaval in Nederland, politieke partijen starten hun verkiezingscampagne en opnieuw Franse 'Gele Hesjes' in actie.

Een carnavalsoptocht door het centrum van Eindhoven. PSV-icoon Romario heeft zijn eigen wagen. De oud-voetballer is door de hoofdsponsor van de Brabantse voetbalclub vanuit Brazilië naar Nederland overgevlogen voor carnaval. (Foto: ANP)

Stadsprins Armand I krijgt symbolisch voor drie dagen de macht over Maastricht. De sleuteloverdracht werd onder anderen bijgewoond door ministers Bruno Bruijns van Medische Zorg en Sport en Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. (Foto: ANP)

Een raket met een onbemande ruimtesonde van het bedrijf SpaceX is gelanceerd naar het internationale ruimtestation ISS. Deze Crew Dragon is een capsule die bedoeld is om astronauten te gaan vervoeren. (Foto: AFP)

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher deelt in Utrecht rozen uit bij de aftrap van de campagne van zijn partij voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen op 20 maart. (Foto: ANP)

Ook de VVD is gestart met de campagnevoering. Premier Mark Rutte ontvangt een Delfts blauw vaasje, waarmee wordt verwezen naar een eerdere uitspraak van de politicus. Hij schreef een brief aan "alle gewone Nederlanders die samen het tere vaasje vasthouden dat ons land is". (Foto: ANP)

In het Indiase deel van Kasjmir heeft zaterdagochtend een aardverschuiving plaatsgevonden. Over de oorzaak van de verschuiving is nog niks bekend.

Duizenden 'Gele Hesjes' in Frankrijk zijn opnieuw de straten opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de Franse president Emmanuel Macron, zo ook weer in Parijs. Er wordt al zestien weken actiegevoerd op zaterdag. (Foto: AFP)