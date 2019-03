Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Vrijdag 1 maart: levenslang geëist tegen Willem Holleeder, Kim Jong-un ontmoet de premier van Vietnam en Zuid-Korea herdenkt het verzet tegen bezetter Japan.

Zuid-Korea herdenkt het eerste verzet tegen Japan. Precies honderd jaar geleden besloten de eerste Zuid-Koreanen zich publiekelijk tegen hun koloniale bezetter te keren. Japan heerste van 1910 tot en met 1945 op het Aziatische schiereiland. (Foto: EPA)

Minister Wopke Hoekstra van Financiën en zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Maire ontmoeten elkaar vanwege de situatie rondom Air France-KLM. Ze vertelden tijdens een persconferentie dat de overheden een gezamenlijk doel hebben om de maatschappij succesvol te maken. (Foto: ANP)

Acht helikopters van Defensie vliegen de komende tijd extreem laag over het Britse landschap. Ze trainen daar om uit beeld van de radar te blijven. Daarvoor scheren ze soms vlak langs de boomtoppen.

Publiek bij de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, waar het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis bekendmaakte in de zaak tegen Willem Holleeder. Er is levenslang geëist voor betrokkenheid bij vijf liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie. (Foto: ANP)

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc in de hoofdstad van Vietnam. Kim was woensdag en donderdag in Hanoi voor de topconferentie met de Amerikaanse president Donald Trump. De top was een paar uur eerder afgesloten omdat er geen overeenkomst is bereikt tussen de twee leiders. (Foto: AFP)

De Zweedse klimaatactivist Gretha Thunberg houdt een bord vast waarop het aantal verzamelde handtekeningen voor een steunpetitie vermeld staat. Thunberg staat voor het stadshuis in het Duitse Hamburg. Het meisje voert al maanden actie voor het klimaat. Duizenden scholieren in andere Europese landen volgen haar voorbeeld door deel te nemen aan protestmarsen. (Foto: AFP)

Zo'n 150 medewerkers werken aan de verbouwing van het MC Zuiderzee. Het medisch centrum, dat vorig jaar failliet ging, wordt samengevoegd met het St. Jansdal ziekenhuis. (Foto: ANP)

Beveiligde auto's komen aan bij de rechtbank in Rotterdam, waar twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh voor de rechter moesten verschijnen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Jair Wessels en lidmaatschap van een criminele organisatie. (Foto: ANP)