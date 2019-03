Hij was meer dan tien jaar lang de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump en zwoer ooit een kogel voor zijn baas te zullen opvangen. Maar Michael Cohen (52) maakte een draai toen hij zelf werd vervolgd en werd een van de belangrijkste getuigen in het Ruslandonderzoek.

Wie is Michael Cohen? Geboren 25 augustus 1966 in Long Island, New York

Voormalig advocaat, ondernemer

Oud-vicedirecteur Trump Organization

Celstraf van drie jaar wegens fraude en liegen tegen Congres

Uit advocatenambt gezet na veroordeling

Gehuwd, heeft dochter en zoon

Cohen begon zijn juridische carrière als advocaat gespecialiseerd in letselschade. Hij had een paar jaar lang zijn eigen praktijk en werd in 2006 partner bij een advocatenkantoor.

Daarnaast was hij werkzaam als directeur van een cruisebedrijf en casino en was hij mede-eigenaar van een taxibedrijf. Cohen was ook actief op de New Yorkse vastgoedmarkt: hij was betrokken bij het doorverkopen van appartementengebouwen in Manhattan.

Cohen trad in 2006 in dienst bij de Trump Organization. Hij bewees zichzelf door Trump te helpen de controle over de Vereniging van Eigenaren in de Trump Tower in New York te verkrijgen en groeide uit tot een van de voornaamste vertrouwelingen en 'persoonlijk fixer' van de vastgoedtycoon.

Na de inauguratie van Trump, begin 2017, verliet Cohen de Trump Organization, maar bleef hij actief als persoonlijk advocaat van de president.

“Ik weet wat meneer Trump is. Hij is een racist. Hij is een oplichter. Hij is een valsspeler.” Michael Cohen

Cohen bekende schuld aan acht misdrijven

De FBI viel op 9 april 2018 het kantoor, de woning en een hotelkamer van Cohen binnen in het kader van een corruptieonderzoek door de gevreesde aanklagers van het Zuidelijk District van New York. Dat onderzoek werd gestart op basis van informatie afkomstig uit het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Cohen gaf zichzelf over aan de FBI. Hij bekende schuld aan acht misdrijven, waaronder meerdere gevallen van belastingfraude, bankfraude en een overtreding van de wetten op de campagnefinanciering. Later bekende hij ook te hebben gelogen tegen het Congres. Cohen werd veroordeeld en kreeg medio december 2018 een straf van drie jaar cel opgelegd.

Na zijn veroordeling zegde hij zijn volledige medewerking toe aan het Ruslandonderzoek en het onderzoek van de aanklagers uit New York. Cohen zal in mei 2019 beginnen aan zijn celstraf.

Cohen als getuige in het Congres

Als voormalig vertrouweling van Trump is Cohen goed ingevoerd in de handel en wandel van de Amerikaanse president. Hij getuigde op 26, 27 en 28 februari 2019 onder ede in het Huis van Afgevaardigden. De sessie van 27 februari was openbaar. In zijn openingsverklaring noemde Cohen Trump een "racist", "oplichter" en "valsspeler".

De Republikeinen in het Huis trekken de betrouwbaarheid van Cohen als getuige in twijfel. Hij is immers al eens veroordeeld wegens liegen tegen parlementariërs. Ook Trump noemt zijn oud-werknemer een leugenaar.

“Ik schaam me voor mijn zwakte en misplaatste loyaliteit - voor de dingen die ik voor meneer Trump deed om hem te beschermen en te promoten.” Michael Cohen

Zwijggeld voor vrouwen die affaire beweerden te hebben met Trump

Cohen betaalde tijdens de verkiezingscampagne in 2016 zwijggeld aan twee vrouwen die beweren een affaire met Trump te hebben gehad. Die betalingen werden niet opgegeven als politieke uitgaven, terwijl ze duidelijk bedoeld waren om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden.

De oud-advocaat is daarvoor veroordeeld, maar Trump heeft altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest. De oud-advocaat presenteerde tijdens de hoorzitting in het Huis een van de elf cheques waarmee Trump hem zou hebben terugbetaald.

Valse getuigenis had betrekking op bouwen Trump Tower Moskou

De valse getuigenis in het Congres waarvoor Cohen werd veroordeeld, had betrekking op plannen om een Trump Tower te bouwen in Moskou. Hij vertelde de Senaat en het Huis in 2017 dat dit project werd stopgezet voordat Trump de Republikeinse presidentskandidaat werd, maar in werkelijkheid stopte het pas maanden daarna.

Ook hier is de hamvraag wat Trump wist, en wanneer: de president beweert zelf van niets te hebben geweten. Cohen spreekt dat tegen.

WikiLeaks bracht gestolen communicatie naar buiten

Volgens Cohen was Trump ook op de hoogte van het feit dat zijn vriend en compagnon Roger Stone, een Republikeinse lobbyist, contact had met WikiLeaks over de publicatie van gestolen e-mails.

De klokkenluidersorganisatie bracht tijdens de campagne elektronische communicatie naar buiten die van de Democratische Partij was gestolen door Russische hackers die waren verbonden aan de Russische overheid.