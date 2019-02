Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Woensdag 27 februari: Uitbarsting van geweld in Kasjmir, Trump ontmoet Kim en een ijsbeertjestweeling gaat voor het eerst naar buiten in Dierenrijk Mierlo.

Pakistaanse militairen bekijken de resten van een neergeschoten Indiaas gevechtsvliegtuig. De twee landen beschoten elkaar woensdag in de omstreden deelstaat Kasjmir. (Foto: AFP)

In Nederland is voor het eerst dit jaar de 20 graden aangetikt. (Foto: ANP)

Een ongeluk met een diesellocomotief zorgde op het grootse station van Caïro voor meerdere doden en gewonden. (Foto: ANP)

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoetten elkaar in de Vietnamese stad Hanoi. De twee leiders zullen woensdag en donderdag onder meer praten over kernontwapening op het Koreaans Schiereiland. (foto: AFP)

De ijsberentweeling die drie maanden geleden werd geboren in het Dierenrijk in Mierlo mocht woensdag voor het eerst naar buiten. De twee hebben nog geen namen gekregen. (foto: ANP)

In het Van Gogh Museum is een voorbezichtiging van de tentoonstelling Hockney – Van Gogh. (Foto: ANP)

In de Syrische regio Daraa is een grote hoeveelheid C-4 gevonden in voormalig strijdgebied. (Foto: ANP)