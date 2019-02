Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 26 februari: Drukte in Vondelpark op zeer warme winterdag, Kim Jong-un in Vietnam voor top met Donald Trump en Feyenoord-supporters verzorgen sfeeractie op laatste training voor bekerwedstrijd tegen Ajax.

Drukte in het Vondelpark in Amsterdam op de warmste dag in februari ooit gemeten. De temperatuur in De Bilt liep op naar 18,4 graden. Het record van maandag (18,3) werd daarmee verbroken. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het nooit eerder zo warm geweest in februari en in de meteorologische winter. (Foto: ANP)

Mensen in India vieren de luchtaanvallen van de Indiase luchtmacht uitgevoerd op kampen van militanten in het door Pakistan gecontroleerde gebied van Kashmir. Het is voor het eerst sinds 1971 dat er vanuit het Indiase gedeelte van Kashmir een aanval is uitgevoerd op het Pakistaanse gebied van het conflictgebied. (Foto: AFP)

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dinsdag in Vietnam gearriveerd voor de tweedaagse top met de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de tweede nucleaire top van de twee leiders. (Foto: AFP)

De 'Witte Helmen' van de Syrische burgerveiligheidsdiensten dragen een gewonde weg na gevechten in Idlib. (Foto: AFP)

Theresa May stelde dinsdag voor dat het Britse Lagerhuis gaat stemmen over een harde Brexit in het geval dat het parlement niet akkoord gaat met haar deal met de Europese Unie. Ook wil ze een eventuele stemming over uitstel van de Brexit. (Foto: AFP)

Supporters van Feyenoord steken vuurwerf af en zingen 'hun spelers' toe bij de laatste training voorafgaand aan de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. De halve finale staat woensdag op het programma in Rotterdam. (Foto: ANP)

Tierpark Zoo in Berlijn heeft dinsdag de eerste beelden van een ijsbeerwelpje gedeeld.