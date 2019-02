Al tien jaar zijn er geen uitsupporters welkom bij de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. Het bekerduel van woensdag is de 23e Klassieker waarbij geen bezoekend publiek aanwezig is. In oktober zeiden de aartsrivalen uit Rotterdam en Amsterdam het gesprek met elkaar weer aan te willen gaan. Hoe staat het dossier Uitsupporters bij De Klassieker ervoor?

Als Ajax woensdagavond in het bekerduel met Feyenoord scoort, is het oorverdovend stil in de Rotterdamse Kuip. Er zijn geen Amsterdamse supporters die zich dan massaal laten horen. Het enige geluid dat eventueel klinkt komt van Ajax-spelers die het uitschreeuwen.

Tien jaar nadat De Klassieker voor het laatst met uitsupporters werd gespeeld, zijn beide clubs weer met elkaar in gesprek om uitpubliek toe te laten bij de onderlinge duels. "Er is al tussen meerdere partijen gesproken en er staan ook nieuwe afspraken gepland", zegt een woordvoerder van Feyenoord. "Dat gebeurt op allerlei niveaus. Tussen directieleden van beide clubs, supporterscoördinatoren en mensen die over de veiligheid gaan."

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam melden allebei dat Ajax en Feyenoord met een eerste opzet over het toelaten van uitsupporters bij de onderlinge duels moeten komen. "Het is de afspraak dat de clubs gezamenlijk met de respectievelijke supportersverenigingen een plan indienen. Er is tot op heden geen voorstel ingediend. Dit betekent dat huidige afspraken worden gecontinueerd", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Ajax-supporters gooiden tijdens de bekerfinale van 2014 vuurwerk op het veld van De Kuip. (Foto: ANP)

Afspraken gemaakt na ongeregeldheden in 2009

Die afspraken dateren van kort na de laatste wedstrijd tussen beide clubs waarbij uitsupporters aanwezig waren. De toenmalige Amsterdamse burgemeester Job Cohen en Aboutaleb spraken in februari 2009 af dat De Klassieker vijf jaar zonder uitsupporters zou worden gespeeld. Aanleiding daarvoor waren ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen rondom een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Amsterdam ArenA.

Nadat supporters van Ajax zich in 2014 tijdens de bekerfinale tegen PEC Zwolle in De Kuip misdroegen, werd het verbod op uitsupporters tijdens De Klassieker verlengd. Inmiddels kijken Ajax en Feyenoord dus of er een einde kan komen aan dat verbod. Beide clubs hebben de intentie om vanaf volgend seizoen weer uitsupporters toe te laten bij de onderlinge duels.

Als het aan Ajax had gelegen, was dat dit seizoen al gebeurd. "Het gezamenlijke plan om bij de uitwedstrijd in beginsel met de helft van de fans te komen ging niet door omdat Feyenoord het nog niet wilde. Wat Ajax en de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie, red.) betreft, was dat in het huidige seizoen al mogelijk bij de thuiswedstrijd in Amsterdam", zegt een woordvoerder van Ajax.

Ook Feyenoord ziet graag dat de supporters van Ajax en Feyenoord bij elkaar op bezoek kunnen. "Maar dat moet wel gebeuren onder normale omstandigheden, met acceptabele kosten. Natuurlijk is er rivaliteit, maar dat moet wel gezonde rivaliteit zijn, zonder onacceptabel gedrag", legt een woordvoerder van Feyenoord uit.

Feyenoord-supporters protesteren in 2010 tegen het verbod op uitsupporters bij De Klassieker. Negen jaar later is er nog altijd geen oplossing. (Foto: ANP)

Ajax-fans wél bij finale omdat KNVB die organiseert

Ajax en Feyenoord moeten dus eerst met een plan komen, en tot die tijd kunnen Amsterdam en Rotterdam niet definitief groen licht geven voor het toelaten van uitsupporters bij De Klassieker.

Dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb na de loting voor de halve finales van de TOTO KNVB-beker zei dat bij een eventuele finale tussen Feyenoord en Ajax wél supporters van beide clubs aanwezig mochten zijn, ligt volgens een woordvoerder van de burgemeester aan de organisator van dat duel. "De bekerfinale is een wedstrijd op zich, met de KNVB als organisator. Daarmee worden apart afspraken gemaakt."

Feyenoord lijkt aan zet

Het lijkt er dus op dat de bal op dit moment bij Feyenoord ligt; Ajax had dit seizoen al uitsupporters bij De Klassieker gewild, de gemeenten wijzen naar de clubs die met een plan moeten komen, en ook de KNVB is voorstander van uitsupporters bij De Klassieker.

"Wij vinden net als onze clubs dat voetbalsupporters in principe naar de uitwedstrijden van hun club moeten kunnen gaan", legt een woordvoerder van de voetbalbond uit. De KNVB kan clubs alleen niet dwingen om uitsupporters toe te laten. "De lokale driehoek is hierin bepalend."

"We hebben het geloof dat we eruit gaan komen met elkaar", zegt de woordvoerder van Feyenoord. "Dat het niet makkelijk is is helder, maar als je er totaal geen geloof in hebt, hoef je er ook niet aan te beginnen."

