Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 25 februari: de uitreiking van de Oscars, de koninklijke familie op wintersportvakantie en naar Brazilië gevluchte Venezolaanse militairen.

Een Venezolaanse militair is met zijn hond gevlucht naar Colombia, waar hij door Colombiaanse soldaten wordt opgevangen. Een dag eerder waren al meer dan honderd Venezolaanse militairen naar het buurland gevlucht vanwege de crisis in Venezuela. (Foto: AFP)

Een pasgeboren noordelijke giraffe in de dierentuin van Praag. Het kalf werd op 13 februari geboren in de Tsjechische hoofdstad. (Foto: EPA)

Nooit eerder was een dag in februari zo warm in Nederland. Ook in Haarlem, waar de krokussen uitbundig bloeien, was het maandag uitstekend toeven. (Foto: NU.nl/Pepa Silva)

Koning Willem-Alexander met zijn oudste dochter Amalia tijdens de jaarlijkse fotosessie in Lech. De koninklijke familie bezoekt de Oostenrijkse plaats elk jaar voor een wintersportvakantie. (Foto: ANP)

Filmmaker Spike Lee springt in de armen van acteur Samuel L. Jackson, na het winnen van zijn eerste Oscar ooit. Hij kreeg de prijs voor zijn bewerkte script van BlacKkKlansman, naar het gelijknamige boek van Ron Stallworth.

Een imitator van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un poseert met een Donald Trump-imitator voor een hotel in Hanoi, voorafgaand aan zijn deportatie. In de Vietnamese hoofdstad vindt deze week een tweede top met Kim en Trump plaats. (Foto: EPA)